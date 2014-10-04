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مقتل أول جندي أمريكي في الحرب ضد داعش

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أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، الجمعة، بسقوط أول قتيل من بين الجنود الأمريكيين المشاركين في المهمة العسكرية الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق «داعش».

وكان جندي من قوات المشاة البحرية الأمريكية قد افترض فقدانه في البحر بعد أن قفز، الخميس الماضي، من على طائرة «أوسبري» مخصصة لنقل الجنود فوق مياه الخليج عندما فقد التحكم بالطائرة وكانت على وشك التحطم.

وصرح المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، أنه تم إنقاذ جنديا آخر قفز أيضا من الطائرة معربًا عن التعاطف مع أقارب الجندي الذي لقي حتفه، مشيرًا إلى أن قائد الطائرة تمكن من استعادة السيطرة عليها والهبوط بأمان.

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