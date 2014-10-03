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محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة العيد بنادي الشرطة‎ بطريق المطار

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محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة العيد بنادي الشرطة‎ بطريق المطار محافظ الإسكندرية يؤدي صلاة العيد بنادي الشرطة‎ بطريق المطار

يؤدي اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية، صلاة عيد الأضحى المبارك، بنادي ضباط الشرطة بطريق المطار،  بحضور اللواء أمين عز الدين مدير أمن الاسكندرية واللواء مجدي إسماعيل مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من قيادت الأمنية والتنفيذية .

ومن المقرر أن تقام  صلاه العيد، بنادي ضباط الشرطة لأول مره منذ افتتاحة منذ أكثر من أربعة أشهر، ويشارك اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية ضباط الشرطة في صلاه العيد، بعد أن كان من المعتاد أداء صلاه العيد للقيادات الأمنية والتنفيذية بمسجد المرسي أبو العباس بمنطقة بحري .

ومن جانبها أعلنت مديرية أمن الإسكندرية، عن دفعها بمجموعات إضافية من مجموعات التدخل السريع وضباط المرور لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك، وفق خطه أمنية محكمة لمنع أي خروج عن القانون وتعطيل لمصالح المواطنين، خلال الاحتفال بالعيد .

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