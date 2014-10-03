«ONA» تقدم لك قائمة بأفضل الأماكن للتنزه فى عيد الأضحى بأقل تكلفة

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، يحتار الكثير منا في اختيار المكان المناسب للتنزه، حيث يبحث الجميع عن أماكن مميزة ذات أسعار مناسبة.

تقدم “ONA” دليل أشهر الأماكن التي تناسب مختلف الأعمار والأذواق، بأفضل الأسعار.

حديقة الحيوان

تعد حديثة الحيوان بالجيزة من أجمل حدائق الحيوان بالعالم وأغناها بما تحتوى عليه من مختلف أجناس الحيوانات والنباتات، وهى أيضاً من أقدم ثلاث حدائق حيوان فى العالم حيث أنشئت عام 1890 على مساحة 80 فداناً وبها 1200 من الحيوانات والطيور المختلفة والتى تعتبر المكان المفضل لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات الأخرى لقضاء أول أيام العيد بها، حيث تشهد الحديقة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف المحافظات نظراً لرخص تكلفتها وسعة مساحتها التى يمكنها استيعاب ربع مليون زائر يومياً.

حديقة الأسماك

وبالقرب من وسط القاهرة نجد حديقة الأسماك أو تلك التى تعرف باسم الجبلاية،وكثير من المصريين الآن لا يعرفونها وربما لم يسمعوا أصلاً عنها رغم أنها إحدى العلامات التاريخية المميزة فى حى الزمالك وهو ماجعل المجلس الأعلى للآثار يقوم بتسجيلها ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ويرجع هذا الاهتمام الثقافى والفنى بالحديقة نتيجة لتاريخها وما تتمتع به من جمال، وتضم الحديقة 49 حوضاً للأسماك المتنوعة منها أسماك نيلية وبحرية نادرة وكذلك أسماك الزينة والأخرى المحنطة، وعلاوة على الأسماك والزواحف فالحديقة تتمتع بمجموعة من الأشجار والنباتات النادرة التى يعود أصل جذورها إلى استراليا ومدغشقر وتايلاند.

حديقة الأزهر

> تعتبر حديقة الأزهر الواقعة بمنطقة الدراسة بالقاهرة مثالاً رائعاً لإحياء المواقع التاريخية حيث تتميز بشكلها الذى يظهر فى الإطار المعمارى الإسلامى، وتشغل 71 فداناً فى قلب القاهرة القديمة وترتفع بحوالى 40 متراً عن المنطقة السكانية المأهولة المجاورة لها فعندما تجول بناظريك خارج حديقة الأزهر تبدو أمامك أسوار قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد محمد على ،وقد تكلفت الحديقة 30 مليون دولار وسعر التذكرة 3 جنيهات للفرد وأحيانا تكون خمسة وفى الأعياد ب 7 جنيهات.

القناطر الخيرية

> تبقى القناطر الخيرية هى المنتجع الأهم والجاذب لسكان القاهرة، القناطر الخيرية درة محافظة القليوبية يفضل الكثير من العائلات زيارتها، حيث يصل إقبال الزوار عليها لأكثر من مليون زائر حيث تشهد القناطر الخيرية وحدائقها اقبالاً كبيراً وزحاماً شديداً لرواد وعشاق الحدائق العامة الذين يتوافدون عليها للاحتفال بالعيد من مختلف محافظات الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والتى تمتلئ عن آخرها بالزوار، وتشهد الحدائق الخيام الشبابية التى تقيم حفلات السمر ويحرص الشباب على ركوب الخيل وتأجير اللنشات للنزهة فى النيل ويقوم الأطفال بلعب الكرة بالحدائق وتأجير الدراجات. ورغم كل هذا الجمال فإنها زهيدة الثمن فتذكرة الدخول لأية حديقة ب 1 جنيه فقط وتفتح أبوابها للزوار منذ الساعات الأولى من الصباح.

حديقة الأورمان

أسست حديقة الأورمان بالقاهرة عام 1875م وترجع فكرة إنشائها للخديو إسماعيل عندما قام بزيارة غابات بولونيا بباريس خلال إحدى زياراته حيث دفعه حبه الشديد للجمال إلى قرار إنشاء حديقة الأورمان بالقاهرة لنقل ما شاهده فى غابات بولونيا للقاهرة، وتتميز حديقة الأورمان بأن بها 20 ألف نبات تتباين ارتفاعاتها بين 30 متراً للأشجار والنخيل.

الحديقة الدولية

> ومن أبرز مقاصد الاحتفال بالعيد الحديقة الدولية بمدينة نصر حيث تستقبل أكثر من 100 ألف زائر وهى عبارة عن حديقة كبيرة جداً سميت بالدولية لأن لكل دولة جزءاً من الحديقة بحيث توجد بها أشهر أشجارها وأبرز ما تتميز به فتجد قسماً خاصاً لدولة الإمارات وآخر للسعودية وآخر لليابان ولجميع الدول العربية والأجنبية وهى فرصة لكل أسرة للاستمتاع بها واصطحاب الأطفال، وبها حديقة الحيوان المجسمة التى تضم الحيوانات البرية المحنطة والنسناس الأفريقى والقرود والغزلان وبيت الأسماك وبيت الرعب والديناصور المجسم كما توجد بها ملاه وكافيتريات وهى فرصة لكل أسرة محدودة الدخل حيث إن سعر التذكرة جنيهان.