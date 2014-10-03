“المجلس الوطني التأسيسي”: المعارضة التونسية تعاني من الانقسامات والانشقاقات

قالت عضو المجلس الوطني التأسيسي التونسي، فاطمة الغربي، إنه داخل المعارضة التونسية المدنية يُوجد انقسامات وانشقاقات، مضيفة أنه يُوجد أكثر من معارضة مختلفة داخل الدولة.

وأضافت الغربي في حوارٍ لها ببرنامج “نساء في السياسة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية أسما راجح، أن أعضاء جماعة الإخوان المسليمين في دولة تُونس يُدعون دائماً أنهم مع الدولة المدنية إلا أنهم عكس ذلك، قائلة: “هذه الجماعة يُبطنون أشياءً بخلاف الدولة المدنية”.

وتابعت الغربي أن ما حدث في مصر وقت 30 يونيو، ورفض جماهير الشعب المصري لحكم جماعة الإخوان المسليمين، ونزولهم للميادين، أجبر جماعة الإخوان المسلمين في تُونس بتقديم تَنازلات في الحكومة، وتركهم للحكم، قائلاً: “هذه الجماعة قدمت تنازلات في الحكومة.. وأخذوا الدرس من التجربة المصرية”.