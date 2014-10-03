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داعية إسلامي: أداء فريضة الحج من جوائز المسابقات جائز شرعًا

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داعية إسلامي: أداء فريضة الحج من جوائز المسابقات جائز شرعًا داعية إسلامي: أداء فريضة الحج من جوائز المسابقات جائز شرعًا

قال الشيخ أحمد الصباغ، إن أداء فريضة الحج من “هبه” أو “جائزة” حصل عليها الفرد من مسابقة أو هبه من فرد، يجوز شرعًا، مؤكدًا أن ذلك فضل الله يوتيه من يشاء.

وأضاف الصباغ، خلال استضافته ببرنامج “صباح مساء” الذي تقدمه الإعلامية سينار سعيد، والإعلامية أسما راجح، على فضائية “الغد العربي”، أن أول أركان الحج هى النية الخالصة لوجه الله تعالى.

وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن المرأة المحرمة لا ترتدي النقاب ولا القفازين، والرجل المحرم لا يلبس المحيط ولا المخيض، مضيفًا أن المخيط هو الشىء المتفصل على العود.

ولفت إلى أنه يجوز الإشارة إلي “الحجر الأسود” إذا تعذر تقبيله عند الطواف.

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