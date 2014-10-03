عن غياب الممول الحضارى

تحدثت فى المقال السابق عن دور مدينة نيويورك المركزى فى خلق الثقافة المعاصرة، وانتهيت إلى أن هذا الدور لا يمكن إرجاعه فقط لكون المدينة «عاصمة للمال» فى العالم، ومن ثم مكان يشترى العقول، لكن أيضا لبيئة مناسبة تتجذر فيها أسس الحضارة ومنتجاتها. مع ذلك، وكالعادة فى معظم الأمور، فكان للمال دور مهم فى صعود نيويورك الحضارى. أما عن طبيعة المال المعنى، فكان المال الخاص هو الغالب، على عكس الحال فى معظم مدن أوروبا، ناهيك عن الحال فى مصر، حيث مساهمات القطاع الخاص فى مجال الثقافة، والعلم والعمل الأكاديمى عامة، يصعب حصرها نتيجة ضآلتها...

على العكس، لا تسمح المساحة هنا (أو حتى مساحة عدة مقالات بهذا الحجم) لسرد، حتى ولو بطريقة عابرة، تاريخ العائلات الرأسمالية الكبرى التى مولت تطور الثقافة فى نيويورك، ناهيك عن التطرق للشبكة الهائلة من الجهات الخاصة الممولة للمؤسسات الأكاديمية الأمريكية وعملية إنتاج المعرفة الأساسية فيها: من أول المنح البحثية و«الزمالات»، إلى «كراسى الاستاذية» المسماة على أسامى الأشخاص أو المؤسسات أو العائلات المانحة، إلى مبانى الجامعات والمراكز البحثية المسماة هكذا هى الأخرى إلخ...

سأكتفى فقط بالإشارة إلى أن النهوض الحضارى فى مدينة مثل نيويورك ارتبط بشكل أساسى بأسامى عائلات مثل جوجنهايم وروكافلر وكارنجى، التى استثمرت فى مستقبل المدينة الثقافى دون انتظار أى عائد مادى مباشر.. وهناك أيضا مثال مؤسسة الدراسات المتقدمة فى برينستون (قرب نيويويرك)، وهو أرقى مركز لدراسات العلوم الطبيعية والإنسانية النظرية فى العالم، وهو ممول بشكل شبه كامل، منذ إنشائه، من قبل أموال خاصة، رغم أنه لا يجلب أى دخل أو عائد مباشر.. ولا حتى مصاريف الطلاب، لأنه لا يستضيف أى طلاب، فقط الأساتذة و«الزملاء» الذين يتقاضون أجور مرتفعة للغاية مقارنة بالأماكن الأكاديمية الأخرى.

أما بالنسبة لنا فى مصرنا، فما زلنا فى انتظار مَنْ- مِنْ أفراد قادرين أو عائلات رأسمالية كبيرة ومؤسسات تابعة لها- فى انتظار من منهم سيستثمر جديا فى مستقبل الثقافة فى مصر.. هناك كلام كثير عن التطلع إلى المشروعات الاقتصادية الكبرى والاستثمار فى التكنولوجيا الحديثة.. حسناً، لكن ماذا عن الحضارة؟ وماذا عن الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية وإنتاج المعرفة الأساسية فيها؟ هل تعتقد النخبة الاقتصادية المصرية- باستثناء ربما بضعة رجال أعمال الذين استثمروا فعلا بجدية فى الثقافة أو التعليم والعمل المعرفى الأساسى- هل تعتقد تلك النخبة أن من الممكن إنتاج التقنيات الحديثة، أو استمرار المشاريع العملاقة، دون وجود قاعدة معرفية مؤهلة لاستيعاب أساسيات اللغة العلمية الأساسية التى تصنع تلك التقنيات وترتفع على أكتافها المشاريع العملاقة الناجحة؟ وألا ترى أن النجاح التقنى والاقتصادى، إذا جاء دون أساس معرفى وحضارى مصاحب (رغم شكى فى الأمكانية من الأصل)، سيظل منقوص المعنى؟

يمكن توقع أن تظل نيويورك القرن الواحد والعشرين فى ذهن الإنسانية- ولمدة قرون طويلة مستقبلية- كأحد أهم معالم زمننا هذا، بعد زوال ذلك الزمن وكل من سكنه. وذلك لن يكون بالقطع بالدرجة الأولى لكونها كانت عاصمة المال فى يوم من الأيام، لكن نتيجة للإنتاج المعرفى الذى انعكس فى ثقافة خلاقة ومعمار نابع منها ومعبر عنها. لما لا؟ فهكذا مثلا ننظر لنقايا مدن اليونان القديمة، بل أيضا لآثارنا المصرية، فلا نتذكرها فى الأساس كمراكز للمال، إنما الحضارة والمعرفة.. نتذكر من أنتج تلك المعرفة وأحيانا من قام بتمويلها عبر التاريخ، لكنا ننسى بسهولة من عمل فقط على جمع المال لكنه لم يساهم قط فى بناء الحضارة.. لأننا ربما لا نحترمه.