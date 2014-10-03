«أبوردينة»: الاعتراف بفلسطين هو الطريقة الوحيدة للقضاء على الإرهاب

اعتبر نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو «الطريقة الوحيدة للقضاء على الإرهاب»، رداً على موقف واشنطن التي رأت أن أي اعتراف بفلسطين أمر «سابق لأوانه».

وقال أبوردينة: «حان الوقت ليعترف العالم بأسره بدولة فلسطين لأنها الطريقة الوحيدة للقضاء على الإرهاب».

وأضاف: «على الإدارة الأمريكية أن تراجع سياساتها لأنه من دون ذلك فسينتشر الإرهاب في كل مكان».

جاء موقف الولايات المتحدة تعليقاً على إعلان رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين.