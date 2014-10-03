بالفيديو.. «داعشية» تعانق زوجها بحرارة قبل تفجير نفسها

نشرت إذاعة «صوت روسيا»، مؤخرًا، مقطع فيديو لأحد عناصر «داعش» وهو يعانق زوجته العناق الأخير قبل أن تقوم بعملية انتحارية.

وقالت الإذاعة الروسية إن يانج موليا، فتاة أجنبية، عانقت زوجها الذي يقاتل في الشام والعراق إلى جانب «داعش» بـ«حرارة» قبل أن تقود عجلة عسكرية مشحونة بالمتفجرات لتنفيذ عملية انتحارية.

وظهرت «موليا» في مقطع الفيديو بخمار أسود لا يظهر منها سوى لمحات نظراتها في فراق زوجها الداعشي، الذي قبل يديها في إشارة بالمضي قدمًا لتنفيذ العملية الانتحارية.

وأوضحت الإذاعة أن التنظيم لم يشر إلى جنسية «موليا» مرجحة أن تكون العملية التي تمت في سوريا، حيث مقار التنظيم الرئيسة.