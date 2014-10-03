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بالفيديو .. نادي فرنسي يقدم هدية خاصة لإبراهيموفيتش في عيد ميلاده

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بالفيديو .. نادي فرنسي يقدم هدية خاصة لإبراهيموفيتش في عيد ميلاده بالفيديو .. نادي فرنسي يقدم هدية خاصة لإبراهيموفيتش في عيد ميلاده

لأنه ليس باللاعب العادي، فاحتفل به الجميع احتفال غير عادي، زلاتان ابراهيموفيتش أتم يوم الجمعة الـ33 من عمره، ليحتفل به نادي تولوز الفرنسي بطريقة مميزة.

وقدم تولوز مفاجأة خاصة لإبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان، إذ أرسل إلية هدية في عيد ميلاده مع رسالة مميزة للمميز إبرا.

هدية تولوز احتوت على دواء مسكن لآلام كعب القدم ( نظرا لأن اللاعب يغيب لإصابة في الكعب)، بالإضافة إلى ثلاثة قمصان للنادي تحمل أسماء ابناء زلاتان الثلاث.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أرسل النادي "لعبة " لأولاد السويدي إبراهيموفيتش.

ونشر الموقع الرسمي لتولوز فيديو خاص يحتوي على أغنية تم غنائها مخصوص من أجل عيد ميلاد إبرا الـ33.


>Notre colis-cadeau pour Zlatan !!! by TOULOUSEFOOTBALLCLUB

ويظهر في الفيديو عملية تحضير هدية إبراهيموفيتش، قبل إرسالها إلى اللاعب عبر البريد، مع أغنية مميزة من أجل إبرا.

وكتب تولوز في رسالته إلى إبرا: "اليوم هو يوم خاص بالنسبة لك، في الواقع هو يوم خاص لكامل فرنسا، فرنسا؟ لا لا هو يوم خاص لكوكب الأرض بأكمله".

" نعم هو عيد ميلادك الـ33، الكل يرغب في رؤية الظاهرة إبراهيموفيتش..عيد ميلاد سعيد إبرا".

ومن جانبه شكر باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تولوز على تهنئة إبراهيموفيتش بعيد ميلاده، مع عباراة " نراكم في فبراير".

وسيواجه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، نادي تولوز في الـ21 من فبراير في الجولة الـ26 في الدوري الفرنسي.

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فيديو اليوم السابع

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