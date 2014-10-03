التيار الشعبي يهنئ المصريين بعيد الأضحى ويحيي شهداء أكتوبر

تقدم حزب التيار الشعبي، «تحت التأسيس»، بخالص تهنئتِه للشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد على مصر الغالية هذه المناسبة بمزيد من الخير والأمن والسلام.

وأكد التيار، في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة استلهام روح انتصار أكتوبر المجيد، والذي يتزامن ذكراه مع هذه الأيام المباركة، لنستحضر معًا قيم الترابط والوحدة والتضحية والإيثار.

وأضاف أنه «إذ يوجه التحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار، شهداء أكتوبر 73 وثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، والذين كتبوا بدمائهم تاريخ انتصار إرادة المصريين وأعادوا للوطن كرامته وعزته، فإنه يؤكد أن عبور التحديات والأزمات التي تواجهها مصر حاليًا يحتاج إلى تكاتف كل الجهود الساعية إلى الانتصار لإرادة الشعب المصري، وتحقيق أهداف ثورته».