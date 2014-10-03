أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

التيار الشعبي يهنئ المصريين بعيد الأضحى ويحيي شهداء أكتوبر

  • مصر
  • 7
Google+ Print

تقدم حزب التيار الشعبي، «تحت التأسيس»، بخالص تهنئتِه للشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد على الغالية هذه المناسبة بمزيد من الخير والأمن والسلام.

وأكد التيار، في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة استلهام روح انتصار أكتوبر المجيد، والذي يتزامن ذكراه مع هذه الأيام المباركة، لنستحضر معًا قيم الترابط والوحدة والتضحية والإيثار.

وأضاف أنه «إذ يوجه التحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار، شهداء أكتوبر 73 وثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، والذين كتبوا بدمائهم تاريخ انتصار إرادة المصريين وأعادوا للوطن كرامته وعزته، فإنه يؤكد أن عبور التحديات والأزمات التي تواجهها مصر حاليًا يحتاج إلى تكاتف كل الجهود الساعية إلى الانتصار لإرادة الشعب المصري، وتحقيق أهداف ثورته».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج

«الوزراء» يكشف حقيقة تسريح العمالة المصرية بالخليج

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»