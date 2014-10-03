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وزير الصحة السعودي: حالة الحجاج الصحية مطمئنة

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أكد وزير الصحة السعودي المكلف، المهندس عادل بن محمد فقيه، أن حالة حجاج بيت الله الحرام الصحية مطمئنة، مشيراً إلى أن المراكز الصحية جاهزة لخدمتهم، سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة.
> وبين فقيه في تصريحات الجمعة أن وزارة الصحة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع فيروس «كورونا» وكذلك «إيبولا»، حيث قامت من عدة أشهر باتخاذ إجراءات وقائية لمنع استقبال مسافرين من الدول الثلاث الرئيسة التي أصيبت بحالات كبيرة، منذ أبريل 2014، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات متخصصة لها علاقة بالمسموح والإحصاءات واستبيانات عن المناطق التي زارها الحاج قبل وصوله.
> وقال وزير الصحة المكلف «إلى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة وبائية سواء من مرض كورونا أو إيبولا أو أي حالة وبائية تدعوا للقلق، وكل الحالات التي يتم التعاون معها هي حالات بسيطة وعادية».

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