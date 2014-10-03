رئيس حزب النور: نتمنى النجاح للقيادة الحالية.. وطعن الأزهر لعب بالنار

قال يونس مخيون، رئيس حزب النور، الجمعة، إنه يتمنى النجاح والتوفيق للقيادة الحالية للبلاد، رافضًا تجرؤ البعض على ثوابت الدين والطعن في ثوابت الإسلام، معتبرًا أن الأمر «لعب بالنار».

وأوضح مخيون، في صفحته على «فيس بوك»: «ظن البعض ومنهم سياسيون ومسؤولون وإعلاميون أن رفض الشعب للإخوان هو رفض للاسلام، أو هم أقنعوا أنفسهم بذلك، وانتهزوا فرصة الهجوم على الإخوان والتيار الإسلامي بالهجوم على الإسلام نفسه من التجرؤ على ثوابت الدين والتشكيك في المسلمات والطعن في رموز الإسلام، بل أن الطعن طال مؤسسة الأزهر وعلماءها، وهذا في اعتقادى لعب بالنار».

وقال: «الشعب المصرى شعب متدين بفطرته محب لدينه ﻻ يقبل المساس بمقدساته وثوابته».

وأضاف: «إنكم تضرون أول ما تضرون النظام القائم وتعطون السكين لكل من يريد طعن القيادة الحالية للبلاد، التي والله نرجوا لها التوفيق ونتمنى لها النجاح،بل أنتم تبعثون برسالة أن هذا هو سمة المرحلة الحالية، ولتعلموا أن ذلك له آثاره السلبية وعواقبه الوخيمة في العاجل والآجل».