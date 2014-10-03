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السيطرة علي حريق شب في زراعات الموز بالأقصر‎

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السيطرة علي حريق شب في زراعات الموز بالأقصر‎ السيطرة علي حريق شب في زراعات الموز بالأقصر‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، من السيطرة علي حريق شب في زراعات الموز بقرية الحليلة التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء منتصر أبوزيد مدير امن الاقصر، إخطارًا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بزراعات الموز بقرية الحليلة بمدينة إسنا جنوب المحافظة .

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران الذي التهمت نحو فدان من زراعات الموز .

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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