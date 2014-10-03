تعرف على أهم أسلحة الدفاع الجوى المصرى فى حرب أكتوبر 1973

إعداد : أحمد محمد عبد الحميد

عقب نكسة 1967 صدر القرار الجمهورى بإنشاء قوات الدفاع الجوى فى فبراير 1968، وبدأت عملية بناء حائط الصواريخ إلى أن تم استكماله بسواعد رجال الدفاع الجوى وبطولاتهم وتضحياتهم فى الثلاثين من يونيه عام 70 حيث تمكنت خلالها من بتر الذراع الطولية للقوات الإسرائيلية وتمثلت روعة الأداء فى تنفيذ مهامها القتالية بكفاءة واقتدار.

تحملت قوات الدفاع الجوى العبء الأكبر فى مواجهة القوات الجوية الإسرائيلية المتفوقة بكامل قدراتها، وذلك لأن القوات الجوية المصرية ، لم تكن قادرة على مواجهة القوات الجوية الصهيونية ، لقصر مدى طائراتها على توجيه ضربة إلى قواعد تمركز السلاح الجوى الإسرائيلى ، وإنزال خسائر ملموسة بطائراته، لتمنع جزءًا كبيرًا من الإشتراك فى المعركة.

> وقد ساهم فى تخفيف هذا العبء بدء العمليات فى وقت واحد على الجبهتين المصرية والسورية وكذلك وضع مركز الإعاقة الأرضية.

ونحاول أن نستعرض أهم قطع وأسلحة الدفاع الجوى المصرى والذى كانت الغالبية العظمى منها سوفييتية الصنع حصلت عليها مصر خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى.

((ﺻﺎﺭﻭﺥ ﺳﺘﺮﻳﻼ 2 ))

> ﻫﻮ ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻒ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺃﺭﺽ – ﺟﻮ ﻣﻀﺎﺩ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮﺍﺕ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻭﺱ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ . ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺥ ﺳﻮﻓﻴﺘﻲ ﺍﻟﺼﻨﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﻒ .

> ويبلغ وزن الصاروخ 9.8 ﻛﺞ ﻟﻠﺼﺎﺭﻭﺥ الواحد فقط و15 ﻛﺞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ” ﺍﻟﺼﺎﺭﻭﺥ ﻭﺍﻟﻘﺎﺫﻑ معًا “.

ويبلغ طوله : 1.44 ﻣﺘﺮ والقطر : 72 ﻣﻠﻢ ، وﺍﻟﻤﺪﻯ ﺍﻷﻗﺼﻰ : 4200-3700 ﻣﺘﺮ، وﻣﺪﻯ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ : 50 (2300-1500) – ﻣﺘﺮ “، وتبلغ سرعته : 1548 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ/ ﺳﺎﻋﺔ .

(( الشيلكا ))

الشيلكا عربة دفاع جوي .. و تقوم بأدوار أخرى .. يمكن القول أنها متعددة الأدوار .. في الحروب تسير الشيلكا

> متقدمة كل القوات، وهو نظام سوفييتي للدفاع الجوي ضد الأهداف المنخفضة بغرض اجبارها على الإرتفاع لكي تدخل

مجال صواريخ الدفاع الجوي .. النظام محمول على عربة مجنزرة تحتوي على رادارها الخاص بها … وهي مزودة بأربع سبطانات مزودة أيضا بنظام تبريد خاص بها بالماء

النظام مزود بـ Modes بحيث يصبح قادر على الرمي على أهذاف أرضية بغرض الدفاع عن النفس .. لأن هذه الدبابات هي أول من تطئ جنازيره أرض المعركة بغرض تامين الحماية لما بعدها من القوا ت و إبعاد تاثير القوى

> الجوية المعادية

((صواريخ إس – 75 دفينا ))

هو صاروخ سوفييتي يستخدم لإطلاق الصاروخ الإعتراضي على طائرة العدو ، استخدم الصاروخ الدفاعي لأول مرة من قبل الاتحاد السوفيتي سنة 1957 ، وتملك الدول هذه الصواريخ الإعتراضية في العالم الثالث مثل الدول العربية وكوريا الشمالية وغيرها.

((صواريخ سام 6))

كان سام-6 ضمن منظومة الدفاع الجوي المصرية في حرب اكتوبر ويتميز بقدرته المرعبة على المناورة ضد اي اهداف جوية مهما بلغت سرعتها او قدرتها على المناورة والافلات وهو صناعة روسية.

منظومة سام-6 تصنف ضمن الدفاعات الجوية متوسطة المدى ذاتية الحركة التي تعمل على تأمين مسرح العمليات العسكرية بالكامل على مختلف الارتفاعات الجوية بداية من الشديدة الانخفاض و حتى الشاهقة منها و تقوم بتوفير مظلة دفاعية للقوات البرية المتقدمة و كذلك تغطي على المنظومات قصيرة المدى و توفر لها الحماية من الطائرات المقاتلة ذات السرعات العالية و التي تطير على ارتفاعات متوسطة و شاهقة.

(( صواريخ بيتشورا ))

هو صاروخ أرض جو سوفييتى الصنع، وقد صمم هذا البرنامج للتغلب على أوجه القصور في صواريخ SA-2، التي تعمل على ارتفاعات منخفضة، بسرعات أقل، مع وجود استجابة أكثر فعالية للأجهزة الإلكترونية نظام ضد القياس.

ويضمن نظام بيتشورا الصاروخى المضاد للجو التصدى لكافة وسائل الهجوم الجوى ، فبوسعه التصدى بفعالية كبيرة مقارنة بالأنظمة الصاروخية المضادة للطائرات الآخرى والأهداف صغيرة الحجم والتى تحلق على ارتفاعات منخفضة.