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بالصور.. فوز”نزلة القاضي” على “القبيصات” بخمسة أهداف فى دوري مياة سوهاج

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بالصور.. فوز”نزلة القاضي” على “القبيصات” بخمسة أهداف فى دوري مياة سوهاج بالصور.. فوز”نزلة القاضي” على “القبيصات” بخمسة أهداف فى دوري مياة سوهاج

فاز فريق قرية “نزلة القاضي” على فريق قرية “القبيصات”، بخمسة أهداف نظيفة مقابل لا شي، وذلك في الدوري الرياضي الذي نظمته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقرى الحريدية القبلية والبحرية والقبيصات ونزلة القاضي والجبيرات، صرح بذلك اللواء المهندس محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف “نافع”، أن هذا الدوري جاء ضمن أنشطة التوعية التي نفذتها الشركة في القرى التي تم بها تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمبلغ 8 مليون جنيه تم تمويله من وزارة التنمية المحلية، حيث شملت أنشطة التوعية ندوات لعمد ومشايخ القرى وأخرى لسيدات القرى بهدف تعريف الاهالى بالمشروع ودور الشركة في توفير كوب مياه نظيف وصرف صحي أمن وكذلك تم تنفيذ مسابقات للأطفال في الرسم تتناول أفكار حول ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي ومسابقة مائية لشباب القرية تناول معلومات عن المياه هذا بالإضافة إلى دوري رياضي ضم 4 فرق شاركت في 8 مباريات ودية.

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