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محافظ دمياط يستعرض خطة تأمين العيد

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قال اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، إن المحافظه اتخذت التدابير الاحتياطيه اللازمة، والتنسيق مع كافة القطاعات الخدمية المختلفة، بدءًا من مساء الجمعة، لاستقبال عيد الأضحي المبارك، والتأكيد على التنسيق بين الشرطة ورؤساء المراكز والمدن، للتصدي لأية تعديات على الأراضي، وبخاصة أملاك الدولة، والتعديات على الطرق والأرض الزراعيةـ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على المعروض من السلع واللحوم، وإعداد حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث ومديرية الصحة، لمراقبة الأسواق ومحلات الجزارة.

وأضاف المحافظ أنه تم استعراض خطة تأمين أماكن التجمعات والمتنزهات في دمياط ورأس البر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المعديات والمراكب في النيل، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المتابعة بالمحافظة، وإعداد خطة مرورية لإحكام الرقابة على الطرق، وفي ميادين وشوارع المحافظة، وزيادة عدد أفراد الخدمة، وتكثيف القوات لمواجهة الحركة المرورية والعمل على سيولتها خلال أيام العيد، كما تم تجهيز المستشفيات العامة وأقسام الاستقبال والطوارئ، استعداداً للعيد، ولمواجهة أية حالات طارئة.

وتم إعداد غرف عمليات دائمة لمتابعة أعطال هندسات الكهرباء، بالإضافة لإعداد فرق لصيانة الشبكات، وعمل نوبتجيات لمتابعة استقرار التيار الكهربي، وكذلك إعداد فرق للطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة أية طوارئ أثناء الخدمة وعلى مدار 24 ساعة.

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