إعادة فتح الطريق الزراعي السريع بعد توقفه ساعتين بطوخ

أعادت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية الحركة المرورية على الطريق الزراعي السريع، بعد توقفها لمدة ساعتين، الجمعة، إثر انقلاب شاحنة نقل بمطلع كوبري طوخ، والذي تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق.

وكان مدير أمن القليوبية، اللواء محمود يسري، قد تلقى اخطارًا بالواقعة من المقدم صلاح عبد الفتاح، رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بتعطل حركة الطريق الزراعي القادم من القاهرة إلى الإسكندرية.

وتبين أنه أثناء سير شاحنة بمقطورة في الطريق الزراعي السريع، وعند مطلع كوبري طوخ في اتجاه بنها، انحرفت إحدى السيارات في اتجاه الشاحنة، الأمر الذي أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، وتوقف حركة السيارات لمدة ساعتين، وتم رفع أنقاض السيارة وإعادة حركة المواصلات إلى طبيعتها، وتولت النيابة العامة التحقيق.