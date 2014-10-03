بالصور.. شعارات المظاهرات من الربيع العربي لمظلات هونج كونج

رصدت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية تطورات شعارات «اليد» المستخدمة في المظاهرات منذ ثورات «الربيع العربي» وصولا إلى «ثورة المظلات» في هونج كونج.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه مع اندلاع المظاهرات في هونج كونج تزامنًا مع العيد الوطني للصين، رفع المحتجون علم هونج كونج ورفعوا أيديهم فوق رؤسهم بحيث تتقاطع مع بعضها، لتصبح هذه الإشارة شعارًا للاحتجاجات فيها.

وأشارت إلى أن المتظاهرين استخدموا شعار تقاطع أيديهم «للتعبير عن استيائهم من الحكومة الصينية، لتعكس انعدام الثقة فيها والاعتراض على قرارها المقيد للانتخابات» في الجزيرة، التي كانت مستعمرة بريطانية قبل أن تنتقل لسيطرة بكين في 1997، حسبما قال جوشوا ونج لـ«سي إن إن» في وقت سابق.

وخلال صيف 2014، وقعت اشتباكات فيرجسون بمدينة سانت لويس في ولاية ميسوري بين محتجين والشرطة الأمريكية، على خلفية مقتل المراهق الأسود، مايكل براون، برصاص رجل شرطة أبيض.. وقتها رفع المحتجون اليدين الاثنين إلى أعلى بشعار «أيدينا مرفوعة لفوق، لا تطلقوا النار».

وأثناء احتجاجات تايلاند، تحديدًا في 22 مايو الماضي، استخدم متظاهرون تحية الأصابع الثلاثة الوسطى من اليد، وهي إشارة تحظى بشعبية كبيرة، مأخوذة من كتاب «ألعاب الجوع»، وذلك في إشارة إلى تحديهم الحكومة المستبدة والانقلاب الذي حدث في البلاد.

وقالت «واشنطن بوست» إنه في مصر 2013، ظهر «شعار رابعة» بعد عزل محمد مرسي من منصب رئيس مصر.

وفي ثورات الربيع العربي 2011 استخدم المتظاهرون «علامة السلام»، التي استخدمت لأول مرة خلال الحرب العالمية الثانية للإشارة إلى النصر، واستخدمها لاحقا نشطاء مناهضين للحرب.

ولفتت «واشنطن بوست» إلى أن بعض المحتجين يستخدمون شعارات اليد كلغة، مثلما حدث في مظاهرات حركة «احتلوا وول ستريت»، التي تستخدم في إشارات اليد لتسهيل اتخاذ قرار جماعي.