بالفيديو: كيفية تطبيق برنامج HIIT خطوة بخطوة في المنزل

لا تكتفي بالتقيّد بنظام غذائيّ لإنقاص وزنك فقط، بل مارسي التمرينات الرياضيّة لتحقيق هدفك من إحراق الدهون والحصول على قامة مشدودة ومتناسقة، بالرغم من أنّه قد لا يكون لديك الوقت الكافي للذهاب يومياً إلى الصالة الرياضية. لذا، زار "سيدتي نت" نادي Body Garage في الأشرفية، في العاصمة اللبنانية بيروت، للاطلاع من المدرّب بلال علوية على برنامج رياضيّ، يُمكنك تطبيقه بمفردك في البيت.

يساعدك برنامج high-intensity interval training- HIIT في إحراق الدهون بطريقة سريعة وسهلة، كما يُساهم في تعزيز عملية الأيض، لأنّه يُركّز على تقوية عضلات أجزاء الجسم كافة، علماً أنّ فترة الاستراحة بين الحركات وجيزة. ولمزاولة التمرين أنت بحاجة إلى الدمبل والستيب فقط.

قومي بجميع الحركات التالية 12 مرة لكلّ منها:

Shoulder Press: تركّز على اليدين من خلال رفع الدمبل، من مستوى الكتفين إلى أعلى الرأس.

Step Up : تساهم في تقوية عضلات الظهر والقدمين، من خلال الصعود على الستيب برجلك اليمنى ونزولك عنه، مع تشغيل الذراع بواسطة الدمبل.

triceps kickbacks: تشغّل عضلة الذراع الموجودة ما بين الكتف والكوع. لذا انحني، وحرّكي يديك من الأمام إلى الخلف بواسطة الدمبل.

single arm row: تشغل منتصف الظهر. اتّكئي على ركبة الرجل اليسرى، وارفعي الدمبل، بمستوى 90 درجة، من دون أن تلامسي الأرض.

تمرين الصدر Chest: استلقي على الأرض، وقومي بتحريك يديك بالدمبل، مع رفع جسمك فوق مستوى الأرض. ولتشغيل عضلة الفخذين، ضعي الدمبل أسفل البطن، وارفعيه بجسمك عن الأرض.

تمرين Plank: يساعدك على تقوية عضلات البطن، ويتم تنفيذه بواسطة الاستلقاء على بطنك ومن ثم رفع قدميك على الأرض.

شاهدي أيضاً: