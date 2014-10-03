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85 ساحة لأداء صلاة العيد بالمنيا

  • مصر
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أعلن الشيخ محمد محمود أبوحطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، الجمعة، أنه تم تخصيص 85 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى، موزعة على مستوى المراكز التسعة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وقال «أبوحطب»، في بيان صحفي، إنه تم تكليف عدد كاف من الدعاة ورجال الأوقاف والأزهر لإلقاء خطبة العيد وإمامة المصلين بتلك الساحات.

وفي سياق آخر، أكد مدير عام الطب البيطري الدكتور عماد عبدالرازق، استمرار فتح المجازر الرئيسية والقروية بصفة منتظمة طوال فترة العيد، بالإضافة إلى تواجد جميع أطباء المجازر، والتأكد من صلاحية الأختام، وتواجد فريق غرفة العمليات بالمديرية طوال العيد لتلقي أية بلاغات عن أي حالة اشتباه بأمراض أو مخالفات خاصة باللحوم المعروضة بمحلات الجزارة والأسواق.

وأضاف أن مديري الإدارات البيطرية ومديري المجازر بالاشتراك مع مباحث ، سيراقبون الأسواق والمحلات والمطاعم للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة بها ومواجهة ذبح الإناث والذبح خارج المجازر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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