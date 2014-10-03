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«داعش» يعلن اقتحامه بلدة «عين العرب» على الحدود السورية- التركية

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أعلن مسلحو تنظيم «داعش» تمكنهم من اقتحام المدخل الجنوبى لبلدة «كوباني» الكردية السورية.
> وذكرت قناة «الحدث»، الجمعة، أن التنظيم بث شريطا مصورا يظهر تواجد مسلحيه على الطريق الرئيسي المؤدي إلى «عين العرب» (كوباني) من الجنوب.
> وأشارت القناة إلى أنه لا تزال معارك عنيفة تدور بين مسلحى «داعش» والقوات الكردية في محيط كوباني التي لا تبعد سوى كيلو مترات قليلة من الحدود التركية.
> فيما أفادت تقارير إخبارية بأن التنظيم شن قصفا مدفعيا على كوباني، وسيطر مسلحوه على المدخل الجنوبى للبلدة، وأفاد شهود عيان بأن أعمدة دخان كثيفة شوهدت تتصاعد من البلدة جراء القصف الذي تتعرض له.

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