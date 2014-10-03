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6 غارات أمريكية وإماراتية وسعودية في سوريا

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شنت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات، 6 غارات جوية في سوريا على مقاتلي تنظيم «داعش»، الخميس والجمعة، وفقا لما أعلنه مركز القيادة الأمريكية الوسطى للشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ودمرت غارة موقعا للتنظيم في جنوب محافظة الحسكة (شمال شرق)، ودمرت غارة أخرى دبابتين في جنوب شرق دير الزور (شرق).

وضربت غارتان في شمال الرقة (شمال) مصفاتين هما مصدر تمويل مهم للتنظيم، ومعسكر تدريب. واستهدفت غارة مربضا مدفعيا في غرب الرقة، لكنها أخطأته.

وأوضح مركز القيادة الأمريكية أن والإمارات «شاركتا أيضا في الغارات في سوريا».

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