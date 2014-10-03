سوريا تعلن رفضها أي تدخل تركي في شئونها

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أي تدخل تركي في سوريا “عدوانا موصوفا”، وذلك غداة إقرار البرلمان التركي مشروع قانون يجيز للجيش شن عمليات ضد مقاتلي “داعش” في سوريا والعراق.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أنه جاء في “رسالتين متطابقتين” بعثت بهما الخارجية السورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ونشرت نصهما وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن “النهج المعلن للحكومة التركية يشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية”.

وأضافت الخارجية السورية في رسالتها “كما يشكل عدوانا موصوفا على دولة هي عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة”.

ورأت الخارجية السورية أنه على “المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، التحرك لوضع حد لمغامرات القيادة التركية التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وأن يقفا وقفة جادة ويتخذا موقفا حازما ومسئولا لوضع حد لنهج أنقرة المدمر”.

ودعت المجتمع الدولي إلى “إرغام أنقرة على الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف الدعم اللامحدود الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة ومطالبتها بوقف تدخلها في الشئون الداخلية لسورية”.

وتعهدت تركيا بأنها ستفعل كل ما بوسعها لمنع سقوط كوباني، وهي مدينة سورية ذات أغلبية كردية تقع على حدودها الجنوبية، في أيدي مسلحي تنظيم الدولة من دون أن تقوم حتى الآن باي تدخل عسكري مباشر.

أ ش أ