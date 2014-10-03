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مقتل 32 شخصا جراء التدافع أثناء احتفال ديني شرق الهند

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مقتل 32 شخصا جراء التدافع أثناء احتفال ديني شرق الهند مقتل 32 شخصا جراء التدافع أثناء احتفال ديني شرق الهند

ارشيفية

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند اليوم الجمعة مقتل 32 شخصا جراء التدافع أثناء احتفال ديني شرق البلاد.

وقال المسؤول بولاية باتنا الهندية عامر سبحاني، في تصريحات نقلتها (فوكس نيوز) الأمريكية، “إن التدافع حدث في وقت سابق اليوم، أثناء عودة الآلاف من الأشخاص بعد حضورهم احتفال الديسيرا، وهو أحد الاحتفالات الهندوسية الكبيرة.”

في السياق ذاته، صرح مانيش كومار المسؤول بالولاية بأن الكثير من الأشخاص قد أصيبوا بالذعر بسبب شائعات عن سقوط كابل كهربائي على بعض الأشخاص بالقرب من موقع الاحتفال.

جدير بالذكر أن وقوع التدافع في الاحتفالات الدينية بالهند يتكرر بسبب الحشود الكبيرة التي تتواجد في أماكن ضيقة.

 

أ ش أ

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