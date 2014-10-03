مقتل 32 شخصا جراء التدافع أثناء احتفال ديني شرق الهند

أعلن مسؤولون حكوميون في الهند اليوم الجمعة مقتل 32 شخصا جراء التدافع أثناء احتفال ديني شرق البلاد.

وقال المسؤول بولاية باتنا الهندية عامر سبحاني، في تصريحات نقلتها شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، “إن التدافع حدث في وقت سابق اليوم، أثناء عودة الآلاف من الأشخاص بعد حضورهم احتفال الديسيرا، وهو أحد الاحتفالات الهندوسية الكبيرة.”

في السياق ذاته، صرح مانيش كومار المسؤول بالولاية بأن الكثير من الأشخاص قد أصيبوا بالذعر بسبب شائعات عن سقوط كابل كهربائي على بعض الأشخاص بالقرب من موقع الاحتفال.

جدير بالذكر أن وقوع حوادث التدافع في الاحتفالات الدينية بالهند يتكرر بسبب الحشود الكبيرة التي تتواجد في أماكن ضيقة.

أ ش أ