بالصور.. «سيلفى الحج» يغزو مكة .. والمفتي السابق: «تهريج وميرضيش ربنا»

تزامنت أيام الحج هذا العام مع انتشار ظاهرة الـ”سيلفي” التي تجتاح العالم أجمع ، ويبدوا أن الكثير من حجاج بيت الله الحرام لم يفوتوا الفرصة لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياة كل مسلم بصور “سيلفي” ، حيث انتشرت عديد الصور في وسائل الاتصال الاجتماعي لحجاج يلتقطون سليفي بجوار الكعبة المشرفة.

وقال على جمعة، مفتي مصر السابق فى تصريح له على ظاهرة “سيلفى الحج”: أن الحج لبيت الله الحرام يتطلب الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، و أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة مثل استخدام الجوال أثناء أداء فريضة الحج ، وقال : ” تصوير سيلفي مع بيت الله الحرام «تهريج» ولايرضي الله .. أين الذكر والعبادة والخشوع والخضوع ” .