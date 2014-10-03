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بالصور.. «سيلفى الحج» يغزو مكة .. والمفتي السابق: «تهريج وميرضيش ربنا»

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بالصور.. «سيلفى الحج» يغزو مكة .. والمفتي السابق: «تهريج وميرضيش ربنا» بالصور.. «سيلفى الحج» يغزو مكة .. والمفتي السابق: «تهريج وميرضيش ربنا»

سيلفى

تزامنت أيام الحج هذا العام مع انتشار ظاهرة الـ”سيلفي” التي تجتاح العالم أجمع ، ويبدوا أن الكثير من حجاج بيت الله الحرام لم يفوتوا الفرصة لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياة كل مسلم بصور “سيلفي” ، حيث انتشرت عديد الصور في وسائل الاتصال الاجتماعي لحجاج يلتقطون سليفي بجوار الكعبة المشرفة.

وقال على جمعة، مفتي السابق فى تصريح له على ظاهرة “سيلفى الحج”: أن الحج لبيت الله الحرام يتطلب الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى، و أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة مثل استخدام الجوال أثناء أداء فريضة الحج ، وقال : ” تصوير سيلفي مع بيت الله الحرام «تهريج» ولايرضي الله .. أين الذكر والعبادة والخشوع والخضوع ” .

 

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