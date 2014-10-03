انتهاء مشكلة الصرف الصحي بتعاونيات البحر الأحمر فى السويس

قال العميد علاء إسماعيل رئيس حي فيصل بالسويس، إنهم تمكنوا، صباح اليوم الجمعة، من الانتهاء التام من مشكلة الصرف الصحى بمنطقه التعاونيات البحر الأحمر بجوار مسجد الحرمين.

وأضاف العميد علاء إسماعيل، فى بيان إعلامي، أنهم يتقدمون بكامل الاعتذار لما حدث بالأمس بمشكلة الصرف الصحى التى نتجت عن تعطيل أحد الطرمبات الخاصه بمحطة الصرف الصحى بقطاع فيصل والتى نتج عنها ارتفاع منسوب مياه الصرف فى بعض المنازل.

وأوضح البيان، أن اللواء العربى السروى محافظ السويس قام بتكليف الحي بشكل فوري باحضار طرمباط جديده للمحطة، وتم تركيبها وحل المشكلة.