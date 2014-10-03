عيد الحرب على «داعش» (تقرير)

في الوقت الذي واصلت فيه مقاتلات التحالف الدولى غاراتها الجوية على مواقع تنظيم «داعش» في سوريا، انضمت تركيا رسميا للتحالف، وتعهدت بمنع سقوط بلدة «عين العرب» كوبانى الكردية في سوريا، كما أجاز البرلمان في بلجيكا وأستراليا المشاركة في الحرب على التنظيم في العراق الذي خاضت قواته الأمنية وقوات البشمركة الكردية معارك طاحنة لطرد التنظيم من القرى التي سيطر عليها في يوم وقفة عرفات مع عدم وجود مؤشرات على توقف المعارك بين القوات في سوريا والعراق ضد التنظيم المتطرف في عيد الأضحى.

احتدمت المعارك، الجمعة، في محيط مدينة «عين العرب»، السورية الحدودية مع تركيا، التي يدافع عنها مقاتلون سوريون أكراد أمام محاولة اقتحامها من تنظيم «داعش»، في حين وعدت تركيا ببذل «ما بوسعها» لمنع سقوط المدينة بأيدى التنظيم المتطرف، بعدما أجاز برلمانها، الخميس، التدخل العسكرى ضد مسلحى «داعش» في العراق وسوريا.

وأفاد شهود من منطقة تركية حدودية، تبعد بضعة كيلومترات عن عين العرب المحاصرة من مقاتلى التنظيم المتطرف، بتصاعد دخان أسود كثيف صباحًا فوق المدينة، وسط سماع إطلاق قذائف «هاون» بوتيرة منتظمة، وأوضح المرصد السورى لحقوق الإنسان أن «وحدات حماية الشعب الكردية دمرت آليتين تابعتين لداعش على بعد أقل من كيلومترين جنوب شرق كوباني»، الأمر الذي تسبب بمقتل 7 عناصر من «داعش»، بالإضافة إلى متطوع كردى.

وأشار المرصد إلى أنه أحصى سقوط 25 قذيفة «هاون» أطلقها مقاتلو التنظيم على المدينة، موضحًا أن «الأكراد يحاولون صد الهجوم». وفى حين أعلن متحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردى أن مقاتليهم صدوا 3 هجمات رئيسية لـ«داعش» على قطاعات شرق وغرب وجنوب «عين العرب»، قال مقاتلون أكراد آخرون لشبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية إن مجموعات من «داعش» دخلت «كوباني» بالفعل، وأخضعت الزاوية الجنوبية الغربية منها لسيطرتها.

ويشن «داعش» منذ 16 سبتمبر هجومًا على مناطق في محيط «عين العرب»، متجهًا إلى المدينة الاستراتيجية التي ستمكنه، في حال سيطر عليها، من التحكم بشريط حدودى طويل وواسع مع تركيا. وتمكن التنظيم خلال هذه الفترة من الاستيلاء على حوالى 70 قرية في المنطقة. وخلت البلدة من سكانها بشكل شبه كامل، مع نزوح حوالى من 80% إلى 90% من سكانها وسكان القرى المجاورة خوفًا من هجوم وشيك.

جاء ذلك فيما تعهد رئيس الوزراء التركى، أحمد داوود أوجلو، بأن بلاده «ستبذل كل ما يلزم» من أجل الحيلولة دون سقوط «عين العرب» في يد «داعش». وأضاف في مقابلة لمحطة «سى.إن.إن.تورك» الإذاعية، تم بثها الجمعة، أن تدخل تركيا للتصدى لداعش في سوريا مطروح على أجندة أنقرة، دون أن يوضح تفاصيل.

كان البرلمان التركى وافق، الخميس، على مشروع قانون يسمح للحكومة بتفويض القيام بتوغلات عسكرية عبر الحدود في سوريا والعراق لقتال «داعش»، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن هذا العمل وشيك، بحسب محللين، إذ إن الحكومة التركية أبلغت بوضوح أنها لن تتخذ تدابير فورية بعد التصويت. ويسمح الاقتراح أيضًا بنشر جنود أجانب في تركيا، واستخدام قواعدها العسكرية للغرض نفسه.

ومن جهتها، رحبت الولايات المتحدة بخطوة البرلمان التركى، لكن وزير الدفاع الأمريكى، تشاك هاجل، استبعد تلبية طلب أنقرة بإقامة منطقة عازلة في شمال سوريا لحماية اللاجئين السوريين والأراضى التركية، قائلًا إن الولايات المتحدة «لا تخطط لمثل هذا الأمر»، في حين حذر وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أنقرة، من زيادة تفاقم الوضع في الشرق الأوسط حال شن عمليات عسكرية، منتقدًا «الوسيلة المختارة لمكافحة الإرهاب»، وذلك في محادثة هاتفية مع نظيره التركى مولود جاوش أوجلو.

وفى تلك الأثناء، شنت طائرات التحالف الدولى عدة غارات على مواقع تابعة لـ«داعش» في دير الزور شرقى سوريا، وريف الرقة الشمالى، ومدينة منبج، قرب حلب في الشمال السورى.

وفى العراق، فرض «داعش» سيطرته على عدة مناطق في قضاء «هيت» في محافظة الأنبار، غرب بغداد، بعد معارك دامت يومين مع قوات الجيش والشرطة، أسفرت عن مقتل 7 من عناصر الأمن و20 مسلحًا. ورفع التنظيم رايته على بعض المبانى بعد انسحاب قوات الشرطة المحلية منها، وقام التنظيم بإحراق 5 مراكز شرطة. ولا تزال الأجزاء المهمة في المدينة بيد الجيش العراقى، وقال مسؤولون عسكريون إنه تم توجيه قوة دعم من 50 مدرعة ستقتحم المناطق التي سيطر عليها «داعش» خلال ساعات. وفرضت القوات العراقية سيطرتها على 4 قرى في محافظة صلاح الدين، وتمكنت من طرد «داعش» باتجاه تكريت، لكنهم قاموا بتفجير الجسر الذي يربط تكريت بقضاء طوزخرماتو.

وأصبحت أستراليا وبلجيكا آخر دولتين تنضمان إلى التحالف الدولى. وقال رئيس الوزراء الاسترالى، تونى آبوت، إن حكومته «أجازت الجمعة تنفيذ غارات جوية بطلب من الحكومة العراقية»، ونشر قوات خاصة «لتقديم المساعدة والمشورة للقوات العراقية».

وفى غضون ذلك، اعتبر جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى، أن المعركة لوقف تقدم مقاتلى «داعش» ستكون «طويلة وصعبة» بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، فيما قال وزير الدفاع الأمريكى إنه ناقش مع فرنسا مشاركتها المحتملة في الحملة الدولية ضد «داعش» في سوريا، لكن نظيره الفرنسى، جان ايف لودريان، لم يؤكد أو ينفِ بحث هذه المسألة أثناء لقاء الطرفين في واشنطن الخميس.