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الأمم المتحدة تعلن مقتل 9 من قوات حفظ السلام في مالي

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الأمم المتحدة تعلن مقتل 9 من قوات حفظ السلام في مالي الأمم المتحدة تعلن مقتل 9 من قوات حفظ السلام في مالي

ارشيفية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة مقتل 9 من قوات حفظ السلام في كمين شمال مالي في واحدة من أكثر الهجمات دموية وعنفا منذ نشر بعثة حفظ السلام هناك.

ونقلت (فوكس نيوز) الأمريكية عن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة قوله ” إنه تم استهداف أفراد بعثة حفظ السلام ، بينما كانوا مسافرين في منطقة جاو الشمالية ، ما أسفر عن مقتل 9 وإصابة عدد آخر خلال الهجوم”.

من جانبها ، أفادت قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بأنه تم توفير دعم جوي لتأمين المنطقة التي وقع بها الحادث ، فيما قال المتحدث باسم القوة أوليفير سلجادو ” إن رجالا بحوزتهم أسلحة ثقيلة على دراجات بخارية هاجموا القافلة ، في عملية تعد أكثر الهجمات دموية منذ بدء مهمة البعثة شمال مالي”.

كان قد قتِل، خلال الشهر الماضي ، خمسة أفراد من قوات حفظ السلام التشادية وأصيب العشرات جراء انفجار قنبلة موضوعة على جانب الطريق بالقرب من مدينة كيدال المحاصرة ، فيما قتِل خمسة آخرون جراء انفجار ألغام أرضية.

أ ش أ

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