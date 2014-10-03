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خطباء السويس يتحدثون عن الحج وضوابط فرحة العيد

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خطباء السويس يتحدثون عن الحج وضوابط فرحة العيد خطباء السويس يتحدثون عن الحج وضوابط فرحة العيد

شهدت معظم مساجد السويس، اليوم الجمعة، الحديث عن خطب بعنوان ” الحج وضوابط فرحة العيد ” تناولو خلالها كيفية قيام الحجاج بأداء المناسق ووقفته على عرافات اليوم وهو التجمع الاكبر للمسلمين سنويا وكيفية استغلال هذه الايام فى الدعاء والتقرب إلى الله وكيفية الفرحة فى ايام العيد بشكل منضبط دون الخروج ن النص أو عمل شئ يغضب الله.

وقال الدكتور كمال البربري وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن الخطباء تحدثوا خلال الخطبة، بالإضافة إلى الحج عن الإخلاص وتطهير القلوب والمبادرة للتوبة النصوح وتحري المال الحلال أداء الديون.

وأوضح “البربرى”، أن الإسلام حثنا على الحج، حيث قال الله تعالى بسورة آل عمران ” ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين” بالاضافة إلى الأحاديث النبوية ومنها عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ” أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله “.

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