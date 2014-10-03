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مجهولون يحاولون اغتيال أمين شرطة بسوهاج

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مجهولون يحاولون اغتيال أمين شرطة بسوهاج مجهولون يحاولون اغتيال أمين شرطة بسوهاج

أرشيفية

أصيب أمين شرطة من قوة مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، بطلق ناري نقل على إثره لمستشفى سوهاج العام، كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية على أمين شرطة أثناء استقلال سيارته، مما نتج عنه إصابته بطلق ناري.

وأشارت التحريات، أن أمين الشرطة يدعى حسن ع ح من قوة مركز شرطة دار السلام ويقيم بقرية نقنق، وكان على خلافات مع بعض تجار الآثار بالقرية ومن جانبها قامت قوات الأمن بتكثيف التواجد بمنطقة الحادث وتضيق الخناق للقبض على مرتكبي الحادث.

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