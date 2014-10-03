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رسميا .. ستوريدج يجدد عقده حتى 2019 مع ليفربول

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رسميا .. ستوريدج يجدد عقده حتى 2019 مع ليفربول رسميا .. ستوريدج يجدد عقده حتى 2019 مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول يوم الجمعة عن تجديد عقد المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج مع الفريق لمدة خمس سنوات.

صاحب الـ25 عاما أنتقل إلى ليفربول يناير 2013 قادما من تشيلسي الإنجليزي، ليصبح بعدها عنصرا أساسيا في خط هجوم الريدز.

وسجل ستوريدج 36 هدفا خلال 52 مباراة خاضهم مع ليفربول في البطولات المختلفة، ليضمن مكانا أساسيا في الفريق ومع الإنجليزي.

وعقب تجديد تعاقده قال ستوريدج في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: " هذا يوما عظيما في تاريخي، الجميع هنا يقدم كل شيء لي والجماهير تساندي دائما".

و أضاف " سعيد للغاية بتجديد عقدي، وما زالت أتطلع لتقديم المزيد والمزيد لليفربول الفترة القادمة".

ويعاني ليفربول مع بداية هذا الموسم، إذ يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي بعد فوزين وثلاث خسائر، إلى جانب خسارته الأخيرة في دوري الأبطال أمام بازل.

ويغيب ستوريدج عن الملاعب بسبب الإصابة التي تلقاها مع منتخب إنجلترا في بداية التصفيات المؤهلة إلى أمم أوروبا.

ويسعى ليفربول لنسيان أحزانه يوم السبت عندما يستضيف ويست بروميتش ألبيون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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