رداً على المخزنجى وثامن الأباطيل النووية

نشر بجريدة «المصرى اليوم» - يوم الخميس الموافق 11 ستمبر 2014 مقال بعنوان «محمد المخزنجى يكشف ثامن الأباطيل النووية». وأشار سيادته إلى حوار لى فى برنامج تليفزيونى بقوله «يشار إليه كعادته على أنه خبير نووى ومفتش عالمى سابق ومستشار محلى فى مجاله ولاحظت أنه لا يكف عن التنقل من شاشة إلى شاشة متحدثاً حديثاً نمطياً ومكرراً عن المحطات النووية كحل ضرورى لابد أن نبدأ به فوراً للخلاص من أزمة الطاقة». وأشار الطبيب الكاتب القصصى إلى قولى إن المحطة النووية ستأخد أربع أو خمس سنوات وتدخل الخدمة قال سيادته: «قد اطلعت حديثاً على ملف لعشرات الحالات التى تسخر من هذا الأمر المغرق فى التفاؤل، بل المخادع فى تفاؤله إلى درجة وصلت إلى مستوى الفضيحة العالمية وصارت قضية معروضة على التحكيم الدولى...».

وأنا أشكر طبيب الأمراض النفسية المخزنجى على اهتمامه بالطاقة النووية والكتابة المستمرة ضد استخدامها فى مصر، ولطالما عقبت على مقالاته.

قبل التعقيب أعتذر للقارئ أنى لا أملك الأسلوب القصصى الذى يملك مفاتيحه الطبيب محمد المخزنجى وسأسرد فيما يلى أهم النقاط التى تناولها وأرد عليها.

أولاً: يقول سيادته:

«هل نحتمل إنفاق 15 مليار دولار لبناء مفاعل واحد لا يعطينا إلا 1000 ميجاوات؟!».

وأقول له بالوثائق والمستندات إن تكلفة مفاعل نووى واحد قدرته 1650 ميجاوات كهرباء تبلغ 5.25 مليار دولار، وهو ما تعاقدت عليه الصين مؤخراً مع فرنسا. كما أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية أن تكلفة إنشاء مفاعل نووى من الجيل الثالث بقدرة من 1400 إلى 1800 ميجاوات كهربى تتراوح من 5-6 مليارات دولار أمريكى أى بحوالى 3 ملايين دولار لكل ميجاوات كهربى. فمن أين له بهذه التكلفة العالية؟ هل من المنطق أن يبنى تقديراته على حالات استثنائية؟ علما بأن محطات الفحم المستخدمة لمعايير الحفاظ على نظافة البيئة وحماية الإنسان يتكلف إنشاؤها 5-6 ملايين دولار لكل ميجاوات كهربى ومحطات الرياح ما بين 2-6 ملايين دولار لكل ميجاوات كهربى ومحطات الطاقة الشمسية ما بين 4-5 ملايين دولار لكل ميجاوات كهربى، وذلك حسب الاحصائيات المنشورة عالميا، كما أن سعر الكيلووات ساعة من المحطات النووية أرخص من جميع مصادر الطاقة الأخرى باستثناء فقط المساقط المائية التى لم يعد لدينا فائض منها.

ثانياً: يقول سيادته:

«ليس فقط لأننى شاهدٌ حىّ عايش كارثة نووية كبرى هددت ولاتزال تهدد الحياة، بعد أن تشقق التابوت الجرانيتى الخرسانى الذى ظنوه كافيا لدفنها فيه»

وأقول لسيادته:

1- هل اطلعت على تقرير منظمة الصحة العالمية عن مفاعل تشيرنوبل بعد مرور 27 عاما على هذا الحادث والذى أصدرته لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بتأثيرات الإشعاعات النووية

(UN Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation–UNSCEAR )

والمؤرخ فى 28 فبراير 2011 وهو التقرير التفصيلى والأكثر شمولا والأوسع تقييما والأدق تحليلا، حتى الآن، لمستويات التعرض الإشعاعى والعواقب الصحية لحادثة مفاعل تشـرنوبيل. ونستخلص طبــقا لهـذا التقرير الآتى:

• من إجمالى 600 من العاملين بالموقع وقت حدوث الحادثة تعرض عدد 134 لجرعات عالية جدا من الإشعاع وتوفى منهم عدد 28 فى الشهور الثلاثة الأولى، ثم توفى 19 آخرون فى الفترة من 1987 – 2004 لعدة أسباب، ولم يثبت أنها بالضرورة بسبب التعرض الإشعاعى الناجم عن الحادثة، أما الباقى فقد استغرقت عمليات شفائهم سنوات عديدة، غير أن بعضهم أصيب بعتمة عدسة العين cataract فى السنوات القليلة التى تبعت الحادثة.

• نتيجة لتعرض الصغار والكبار، المقيمين فى بلاروس وأوكرانيا وأجزاء من روسيا الاتحادية، لمواد مشعة من جراء الحادثة وتأثيراتها السرطانية اللاحقة وبالأخص سرطان الغدة الدرقية، فقد تم تشخيص أكثر من 6000 حالة إصابة سرطان بالغدة الدرقية (يمثلون 1% من إجمالى الستمائة ألف حالة الخاضعة للمتابعة الطبية منذ وقوع الحادثة)، من المحتمل أن يكون إصابة بعضهم بسبب استنشاق المواد المشعة وتم علاج معظمهم كما ليس بالضرورة أن تكون إصابتهم بسبب الحادث وخاصة بعد مرور 27 عاما على الحادث.

• عدم وجود أى دلائل على تأثر أو تناقص الخصوبة أو عوامل الإنجاب بين الذكور أو الإناث فى جميع المناطق التى تأثرت بحادثة مفاعل تشيرنوبيل.

2- كما أقول لسيادته إن هذا المفاعل من نوع مفاعلات الجرانيت المبردة بالماء وهو نوع فريد على مستوى العالم ومخصص بالدرجة الأولى لإنتاج البلوتونيوم للأغراض العسكرية، وهذا النوع من المفاعلات قد توقف إنشاؤه. ونوع المفاعل النووى المنصوص عليه فى المواصفات المصرية ليس من هذا النوع ولا من نوع مفاعل فوكوشيما اليابانى ولم يحدث به أى حادث تسريبات إشعاعية للبيئة الخارجية منذ إنشائه فى الخمسينيات من القرن الماضى ويوجد من هذا النوع من المفاعلات وهو المسمى مفاعل الماء العادى المضغوط 275 محطة نووية شغالة من إجمالى 437 محطة نووية شغالة ويوجد تحت الإنشاء من هذا النوع من المفاعلات 59 محطة نووية من إجمالى 70 محطة نووية تحت الإنشاء على مستوى العالم وذلك حسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى 15 سبتمبر 2014.

3- أما قوله عن تشقق التابوت الخرسانى لمفاعل تشيرنوبل فليس له أى أضرار صحية بعد مرور أكثر من 28 عاما على هذه الحادثة والدليل على ذلك أن أوكرانيا تنظم رحلات سياحية لموقع المفاعل. وعموما هذا التابوت مؤقت وسيتم استكمال قبة أكثر دواما وتحملا بحلول عام 2015.

4- ما قولك فى أن أوكرانيا التى وقع بها الحادث لديها الآن محطتان نوويتان تحت الإنشاء بالإضافة إلى ست محطات نووية تم بناؤها وتشغيلها بعد حادث تشيرنوبل الذى بها؟ فلماذا ترتعد وأنت بمصر وليس أوكرانيا التى لم تتوقف عن بناء المزيد من المحطات النووية بعد الحادثة النووية على أراضيها؟

5- أما قولك إن المحطات النووية خصمك الشخصى فهذا رأيك ولا يجب فرضه على الآخرين ومحاولة إقناعهم بمعلومات ليست صحيحة وباستنتاجات خاطئة.

ثالثا: يقول سيادته:

«لقد تصادف منذ أيام أن رأيت على إحدى الشاشات ضيفا فى برنامج تليفزيونى يشار إليه عادة بأنه خبير نووى ومفتش عالمى سابق ومستشار محلى فى مجاله، ولاحظت أنه لا يكف عن التنقل من شاشة إلى شاشة متحدثا حديثا نمطيا ومكرورا عن المحطات النووية كحل ضرورى لابد أن نبدأ فيه فورا للخلاص من أزمة الطاقة، وفى هذه المقابلة قال إننا- يقصد مصر- لو أخذنا قرار إنشاء المحطات النووية الآن ستأخذ أربع أو خمس سنوات (منذ أول صبة خرسانية وتدخل الخدمة بكامل قدرتها النووية)، وعندما راجعه مقدم البرنامج ليتيقن مما قاله، أكد بهدوء يقينى واختزال مُعجِز: 4- 5 سنوات! الحقيقة أن ما قاله الرجل هالنى، حتى وددت لو أتصل بالبرنامج لأراجعه فيما قاله، وقد اطلعت حديثا على ملف لعشرات الحالات التى تسخر من هذا المدى الزمنى المغرق فى التفاؤل، بل المخادع فى تفاؤله، إلى درجة وصلت بإحدى الحالات الشهيرة إلى مستوى الفضيحة العالمية، وصارت قضية معروضة للتحكيم الدولى، والمُتوقع من رجل برتبة خبير عالمى ومستشار محلى فى الشأن النووى، أن يكون ملماً بهذه الحقيقة التى صارت دامغة لتجارة المفاعلات النووية، فأن يذكر ما ذكر، فهذا ليس له إلا معنى من اثنين، إما أنه لا يعرف، وتلك مصيبة، أو أنه يعرف ولا يقول الحقيقة، فالمصيبة أكبرُ! ومكثت أغلى، لأن هذا الأمر الذى يبدو هينا وبسيطا، هو شديد الخطورة، ويستوجب المراجعة، لأنه إذا كان الأمر يشكل فضيحة نووية فى العالم، فهو لدينا يمكن أن يصير كارثة تدفعنا إليها مثل هذه الخفة، أو الاستخفاف!».

وهنا أقول لسيادته:

1. إنى لا أتنقل من تلقاء نفسى من شاشة تليفزيونية إلى أخرى ولكن بناء على دعوة من معدى البرامج، ولا أتقاضى عنها مليما واحدا ولم أتقاض حتى الآن من أى قناة تليفزيونية مصرية أرضية أو فضائية أى مقابل. وأقوم بهذه الرسالة إرضاء لله سبحانه وتعالى، ولا أنتظر من المشاهدين جزاءً ولاشكورا.

2. من الطبيعى أن أوضح أهمية المحطات النووية التى باتت بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، خاصة فى ظل نضوب مصادر الطاقة الأخرى التى تغطى الحمل الاساسى من الكهرباء. وإجاباتى هى رد على الأسئلة التى توجه لى وليس من تلقاء نفسى إن كان الحديث مكرراً كما تقول.

3. ما قولك يا رجل فى توقيع الجزائر مع روسيا لإقامة محطة نووية وكذلك المملكة السعودية بالإضافة إلى 4 محطات نووية تحت الإنشاء فى الإمارات المتحدة، وإيران بها محطة نووية شغالة رغم كل العراقيل التى وضعها الغرب ضد إنشائها. هل هذه الدول ليس لديها مصادر طاقة أخرى؟ هل هذه الدول ليس لديها سطوع شمس مثل مصر أو أكثر؟ ما لكم كيف تتفكرون؟

4. أما القول بأن إنشاء المحطة النووية يستغرق من 4- 5 سنوات فأنا أعجب لماذا سبب قولى هذا ذلك الهول لك؟ ولماذا الاتهام بأنى مخادع فى تفاؤلى إلى درجة الفضيحة العالمية؟ ولماذا الاتهام بأنى لا أعرف وهذه مصيبة، وإن كنت أعرف فالمصيبة أكبر، ولماذا تتهمنى بالخفة والاستخفاف؟

وإليك يا رجل البيانات المنشورة عالمياً والموثقة عن فترة إنشاء المفاعلات النووية من نوع الجيل الثالث:

1.EPR:European Pressurized Reactor (Ariva/Simense) ……… 48 month

2.ESBWR:Economic Simplified Boiling Water Reactor (GE/Hitachi) 45 month

3.AP1000:Advanced Passive Nuclear Power Plant (WH/Toshiba).. 60 month

4.ACR1000:Advanced CANDU Reacor (Canada) …. 42 month

5.VVER:Veda-Vodyanoi Energetchesky Reacor (Russia) …… 48 month

6.CPR-1000:Chinese Power Reactor (China) …. 48 month

7.Korean Nuclear Power Plant (Korea): 41 month+6 month for fuel loading test.

وجميعها تقع بين 4 و5 سنوات إن لم تكن أقل.

خبير الشؤون النووية والطاقة

كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقاً)