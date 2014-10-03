«كرسي ضد الوحدة».. فقط اجلس عليه وسيعانقك بحنان

في حياة كل منا لحظات يحتاج فيها إلى الشعور بالحنان والدفء، لكنه قد لا يجد من يؤنس وحدته حينها، ولهذا السبب ابتكرت شركة يابانية كرسيًا على استعداد دائم لإعطاء من يجلس عليه عناقًا يشعره بأنه ليس وحيدًا.

ويتخذ «كرسي الطمأنينة»، كما أطلقت عليه الشركة المنتجة، شكل دمية حجمها أكبر من الإنسان الطبيعي، ولها وجه مريح وترتدي قبعة، ولكن الأهم من ذلك أن لديها ذراعين طويلين مصنوعين من الألياف الصناعية ويمكن أن يلتفا حول جسد المستخدم لإعطائه عناقًا حنونًا.

ونقلت صحيفة «تليجراف» البريطانية عن المتحدث باسم شركة «UniCare» المنتجة للكرسي قوله: «إنه يجعلك تشعر بالأمان. ويمكن لأي شخص استخدامه، لكنه تم تصميمه بالأساس لكبار السن».

وأوضحت الصحيفة أن حوالي ربع سكان اليابان هم من كبار السن فوق سن الـ 65، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 40% خلال العقود المقبلة.

ويبدو أن شيخوخة سكان اليابان ألهمت عددًا من الشركات لابتكار مجموعة متنوعة من المنتجات التي تهدف إلى رفع معنويات كبار السن.

فمن ناحيتها، أنتجت «UniCare» أيضًا دُمى تذكّر أصحابها بموعد تناول الدواء أو الذهاب إلى المرحاض في أوقات معينة من اليوم.

وقال المتحدث باسم الشركة عن هذه الدُمى، إنها «مسلية بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، فيمكنهم التحدث معها وعناقها، كما أن الدمى تلعب الموسيقى اليابانية القديمة التي يحبها كبار السن».

وأنتجت الشركة أيضًا نوعًا من «الروبوتات» التي تتخذ شكل الحيوانات الأليفة، والتي يمكن إهداؤها إلى الأشخاص الذين يمنعهم الأطباء من امتلاك تلك الحيوانات في المنزل بسبب أضرارها الصحية.