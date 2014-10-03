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إنيستا وبيكيه يعودان لمنتخب إسبانيا

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إنيستا وبيكيه يعودان لمنتخب إسبانيا إنيستا وبيكيه يعودان لمنتخب إسبانيا

(إفي): عاد مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ولاعب الوسط أندريس إنيستا إلى تشكيلة المدير الفني للمنتخب فيسنتي ديل بوسكي بعد غيابهما عن لقائي فرنسا ومقدونيا، في اطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأوربية (يورو 2016).

واستدعى المدرب الإسباني مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو والجناح الايسر لبايرن ميونخ الالماني خوان برنات اللذين يلعبان في فريق الناشئين بجانب شباب اخرين مثل باكو ألكاسير.

ويضم المنتخب دييجو كوستا مهاجم تشيلسي الانجليزي برغم المشكلات البدينة، بينما يغيب عنه ميكيل سان خوسيه (أثلتيك بلباو) ومارك بارترا (برشلونة) وايسكو ألاركون (ريال مدريد).

وتواجه إسبانيا في اطار تصفيات كأس الأمم الأوروبية سلوفاكيا في التاسع من الشهر الجاري ولوكسمبورج في 12 من نفس الشهر.

وتلعب إسبانيا، الحائزة على لقب كأس الأمم الأوروبية نسختي 2008 و2012 ومونديال 2010 ، في مرحلة التصفيات ليورو 2016 بفرنسا في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات أوكرانيا وسلوفاكيا وبيلاروسيا ومقدونيا ولوكسمبورج.

جاء أسماء اللاعبين كالتالي: حراسة المرمي: ايكر كاسياس (ريـال مدريدديفيد دي خيا (مانشستر يونايتدكيكو كاسيا (اسبانيول).

الدفاع: خوانفران توريس (أتليتكو مدريدسيرخيو راموس وداني كارفاخال (ريال مدريدخوان برنات (بايرن ميونخجيرارد بيكيه وجوردي ألبا (برشلونةسيزار أزبيليكويتا (تشيلسيراؤول ألبيول (نابولي).

الوسط: ديفيد سيلفا (مانشستر سيتيسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنيستا (برشلونةسيسك فابريجاس (تشليسياندر ايتواسبي (اثلتيككوكي (أتليتكوراؤول جارسيا وكوكي ريسوركسيون (أتليتكو مدريد) وسانتي كازورلا (أرسنال).

الهجوم: رودريجو مورينو وباكو الكاسير (فالنسيا)، دييجو كوستا (تشيلسي)، بدرو رودريجيز (برشلونة).

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