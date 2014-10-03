محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سهيل الظاهر

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سهيل علي اليبهوني الظاهري.



> فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم بزيارة منزل الفقيد في مدينة العين حيث قدم صادق عزائه ومواساته الى انجال المرحوم علي ومطر ومحمد وفارس ومبارك وسعيد والى عموم آل الظاهري في مصابهم الجلل.



> وقدم واجب العزاء الى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المرافقين.



> وقد توجه أنجال وذوو الفقيد بالدعاء الى المولى العلي القدير ان يكلأ قيادتنا الرشيدة بعنايته الربانية ويجنب دولتنا كل كرب ومكروه انه سميع قريب مجيب الدعاء.



> انا لله وانا اليه راجعون.