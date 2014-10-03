أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سهيل الظاهر

Google+ Print
محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سهيل الظاهر محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة سهيل الظاهر

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى سهيل علي اليبهوني الظاهري.


> فقد قام سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي مساء اليوم بزيارة منزل الفقيد في مدينة العين حيث قدم صادق عزائه ومواساته الى انجال المرحوم علي ومطر ومحمد وفارس ومبارك وسعيد والى عموم آل الظاهري في مصابهم الجلل.


> وقدم واجب العزاء الى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المرافقين.


> وقد توجه أنجال وذوو الفقيد بالدعاء الى المولى العلي القدير ان يكلأ قيادتنا الرشيدة بعنايته الربانية ويجنب دولتنا كل كرب ومكروه انه سميع قريب مجيب الدعاء.


> انا لله وانا اليه راجعون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية