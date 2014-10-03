الطقس بالإمارات في يوم عيد الاضحى

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا احيانا خاصة شرقا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية والساحلية ليلا وفي الصباح الباكر ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.



> الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة خلال فترتي الظهيرة والمساء قد تصل أحيانا إلى 35 كم/ساعة.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 37 29 80 20 .

> دبي 36 30 75 25 .

> الشارقة 37 27 75 20.

> عجمان 36 29 75 25 .

> أم القيوين 37 27 80 25 .

> رأس الخيمة 38 26 80 20 .

> الفجيرة 33 29 80 50 .

> العين 38 26 75 20 .

> ليوا 39 25 85 25 .

> الرويس 36 27 85 35.

> السلع 37 27 85 35.

> دلما 37 30 80 40 .

> طنب الصغرى 35 30 85 45 .

> طنب الكبرى 36 30 85 45 .

> أبوموسى 36 29 80 40.