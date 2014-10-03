فينجر: كوستا قاتل

وصف أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال دييجو كوستا مهاجم تشيلسي بالقاتل، وذلك قبل مواجهة الفريقين في قمة إنجليزية بالجولة السابعة على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد.

وقال فينجر للصحفيين يوم الجمعة عن كوستا: "لم أر في حياتي لاعبا يتأقلم بهذه السرعة مع فريقه الجديد، لقد ظهر بشكل رائع ومميز سريعا".

وسجل كوستا ثمانية أهداف في الجولات الستة الأخيرة من بينها هاتريك في شباك سوانزي.

وأضاف "لديه كل المقومات التي تحب أن تجدها في مهاجمك".

وتابع "تشيلسي لديه أيضا من اللاعبين ما يمكنهم مد كوستا بالكرات مثل سسك فابريجاس وإدين أزار، ودائما تشعر أن كوستا قاتل".

وأتم "أتمنى فقط ألا يكون متأقلم في مواجهة السبت".