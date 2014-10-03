أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نيمار يعود للمران مع برشلونة استعدادا لرايو فايكانو

Google+ Print
نيمار يعود للمران مع برشلونة استعدادا لرايو فايكانو نيمار يعود للمران مع برشلونة استعدادا لرايو فايكانو

برشلونة (إفي): عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا اليوم الجمعة للمران الجماعي مع فريقه برشلونة، استعدادا لمباراتهم أمام رايو فايكانو غدا في الليجا.

وكان نيمار قد غاب عن آخر مران للبرسا، ولكن مشاركته في تدريبات اليوم تجعله مستعدا لخوض مباراة رايو فايكانو المقررة مساء غد.

وأجرى الفريق الكتالوني آخر جلسة مران له اليوم قبل سفره إلى مدريد غدا لخوض هذه المباراة التي ستقام في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سيدافع فيها أبناء المدرب لويس إنريكي عن الانفراد بصدارة ترتيب البطولة.

وشارك في مران اليوم أيضا رافينيا ودوجلاس رغم عدم حصولهما على إذن طبي للمشاركة في اللعب حتى الآن، بحسب ما أعلنه النادي الكتالوني الذي قال إن البلجيكي توماس فيرمالين أجرى مرانا منفردا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع