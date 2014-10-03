نيمار يعود للمران مع برشلونة استعدادا لرايو فايكانو

برشلونة (إفي): عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا اليوم الجمعة للمران الجماعي مع فريقه برشلونة، استعدادا لمباراتهم أمام رايو فايكانو غدا في الليجا.

وكان نيمار قد غاب عن آخر مران للبرسا، ولكن مشاركته في تدريبات اليوم تجعله مستعدا لخوض مباراة رايو فايكانو المقررة مساء غد.

وأجرى الفريق الكتالوني آخر جلسة مران له اليوم قبل سفره إلى مدريد غدا لخوض هذه المباراة التي ستقام في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سيدافع فيها أبناء المدرب لويس إنريكي عن الانفراد بصدارة ترتيب البطولة.

وشارك في مران اليوم أيضا رافينيا ودوجلاس رغم عدم حصولهما على إذن طبي للمشاركة في اللعب حتى الآن، بحسب ما أعلنه النادي الكتالوني الذي قال إن البلجيكي توماس فيرمالين أجرى مرانا منفردا.