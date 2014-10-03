كايتي بيري تفكّر بالانتحار

أصابت النجمة العالمية Katy Perry جمهورها بصدمة كبيرة، بعد الحديث الأخير الذي أدلت به، وصرحّت به بأنّها تفكّر جدياً بالانتحار.

Perry البالغة من العمر 29 عاماً، والتي أحيت حفلاً ضخماً في البيت الأبيض، منذ فترة، قالت إنّها يائسة من حياتها المملّة والروتينيّة، إلى درجة أنّ فكرة الانتحار تراودها بشكل جدّي بين الحين والآخر.

ورأت المغنية Katy Perry، إحدى أكثر النساء إثارة، أنّ حياة النجم ليست ممتعة، كما يرى الجميع من الخارج، بل هي محزنة في أغلب الأحيان، حيث إن النجم لا يستطيع أن يتحرّك أو يعيش على طبيعته وبحريّة كاملة، بسبب الأضواء التي تلاحقه حتى في الأوقات الخاصة.

من جهة أخرى، كشف أحد المصادر عن أنّ علاقة Katy بحبيبها Don Dyablo قد تحسنّت تقريباً، ومن المتوقع أن يعودا إلى بعضهما، والدليل الأكبر على ذلك هو ضبطهما الأسبوع الماضي داخل أحد ملاهي لاس فيجاس الليليّة.

نجوم حاولوا الانتحار ولكن!