حقائق تكشف للمرة الأولى عن زواج أمل وجورج

منذ أن تزوج النجم العالمي George Clooney حبيبته اللبنانية أمل علم الدين، كشفنا الكثير من خفايا وأسرار الزفاف الخياليّ، الذي أقيم في مدينة Venice الإيطالية، بحضور نخبة من أهمّ نجوم هوليوود، الذين تربطهم علاقة صداقة وزمالة بالممثلClooney.

الآن، وبعد انتهاء الزفاف، وتوجّه الثنائي إلى المغرب لقضاء شهر العسل، تمّ إسدال الستار على كثير من الأمور الخاصّة المتعلقة بزفاف الموسم، الذي شغل الملايين، واحتلّ الصفحات الأولى في جميع الصحف والوسائل الإعلامية، وهي:

علّق George Clooney على زواجه قائلاً: "إنه أمر عظيم ورائع.

المحامية اللبنانية والخبيرة بحقوق الإنسان أمل علم الدين أقلعت عن التدخين، تلبية لرغبة زوجهاClooney.

بارعة علم الدين، والدة أمل، رحّبت بصهرها النجم، بعد انضمامه إلى العائلة، وقالت: "جورج.. نحن نحبّك بصدق وعمق، كما أننا نستمتع بسحرك وحكمتك وذكائك وحديثك.. أنت إنسان مثاليّ بكلّ بساطة".

أصدقاء Clooney المقرّبون الذين فاق عددهم الـ 100 شخص، تجمهروا حوله حين دخل إلى الحفلة برفقة والدته.

السيدة Nina Jae Kim، صديقة علم الدين المقرّبة، التي أعربت عن خوفها بداية من علاقة George بأمل، وتساءلت بالقول: "هل من الممكن أن يجرحها؟ هل هو الشخص الذي يستحقّ ثقتها". وبعد أن تقرّبت Jae منClooney، أكّدت أنه شخص رائع، واكتشفت من خلال طريقة تعامله معها ومع الآخرين أنه يحبّ أمل كثيراً، ولن يخيّب أملها على الإطلاق.

الطفلتان اللتان حملتا خاتم زفاف أمل، قبل أن يضعه George Clooney في يدها، هما ابنتا أخ أمل التوأمان البالغتان من العمر 6 سنوات.

Jae gushed صديقة العروس، لفتت بعد الزفاف إلى أنها لم ترَ البسمة، التي رسمها Clooney على وجه صديقتها، في السنوات الماضية.

John Lambros ، صديق العريس George Clooney، توقّع لهذا الزواج الاستمرار، وقال: "أرى أنهما الثنائي الوحيد الذي سينال جائزة نوبل للسلام."

رقصة George وأمل الأولى كانت على أنغام Why Shouldn’t للمنتج الموسيقي Cole Porter.

أكثر ما يحبّه George في عروسته، هو أنه يتطلّع معها إلى المستقبل، ويطمح إلى تأسيس عائلة مثاليّة معها.

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