الكشف عن هوية عارض فيلم"حلاوة روح"على القنوات الفضائية

فوجىء الجمهور منذ فترة بعرض فيلم "حلاوة روح" الممنوع من العرض سينمائياً بناءاً على قرار رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، عبر إحدى القنوات الفضائية، وهو ما أثار غضب منتج العمل محمد السبكي الذي اعتبر ذلك انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية التي تنص على أن كل من قام بعرض عمل أو مصنف فني في أي وسيلة إعلامية دون ترخيص موثق من منتج العمل يعاقب بالسجن.

السبكي لجأ إلى الشرطة المصرية وحرر فعلياً محضر بالواقعة يحمل رقم 13465 لسنة 2014 ليتضح أن هذا المنتج هو رجل أعمال عربي يدعى عبد المحسن العامري، وهو يمتلك عدداً من القنوات السينمائية مثل قناة "توك توك" و"البيت بيتك" وسينما 1 و2.