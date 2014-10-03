أخبار عاجلة

القوى العاملة تعلن عن وظائف في إحدى دول الخليج برواتب 10 آلاف جنيه..بهذه الشروط! -
خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه -
خاص مع سيف: اجتماع مرتضى منصور مع إيناسيو والجهاز المعاون واللاعبين -
خاص مع سيف: من هو "إيناسيو" مدرب الزمالك الجديد -
خاص مع سيف: لحظات وصول إيناسيو المدير الفني الجديد للزمالك -
خاص مع سيف: ملفات نجوم الزمالك في يد إيناسيو .. ومرتضى يؤجل مؤتمر تقديمه -
مجلس الزمالك يعقد جلسة خاصة مع إيناسيو -
مدربا أهلي واتحاد جدة في فترة معايشة بالأهلي -
الزمالك يعين مترجم «فيريرا» لإيناسيو -
«فيفا» يختار جريشة ضمن قائمة حكام مونديال الشباب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الكشف عن هوية عارض فيلم"حلاوة روح"على القنوات الفضائية

Google+ Print
الكشف عن هوية عارض فيلم"حلاوة روح"على القنوات الفضائية الكشف عن هوية عارض فيلم"حلاوة روح"على القنوات الفضائية

الجمعة 03-10-2014 17:57

فوجىء الجمهور منذ فترة بعرض فيلم "حلاوة روح" الممنوع من العرض سينمائياً بناءاً على قرار رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، عبر إحدى القنوات الفضائية، وهو ما أثار غضب منتج العمل محمد السبكي الذي اعتبر ذلك انتهاكاً واضحاً لحقوق الملكية الفكرية التي تنص على أن كل من قام بعرض عمل أو مصنف فني في أي وسيلة إعلامية دون ترخيص موثق من منتج العمل يعاقب بالسجن.
السبكي لجأ إلى الشرطة المصرية وحرر فعلياً محضر بالواقعة يحمل رقم 13465 لسنة 2014 ليتضح أن هذا المنتج هو رجل أعمال عربي يدعى عبد المحسن العامري، وهو يمتلك عدداً من القنوات السينمائية مثل قناة "توك توك" و"البيت بيتك" وسينما 1 و2.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي