مسلسل "عناية مشددة" خارج السباق الرّمضاني

أنهى المخرج السّوري أحمد إبراهيم أحمد، مؤخّراً، تصوير آخر مشاهد مسلسل "عناية مشددة" في دمشق، واستغرق تصوير العمل 70 يوماً.

ولن يدخل مسلسل "عناية مشدّدة" موسم السّباق الرّمضاني، إذ من من المقرّر عرضه خارج الموسم دراما رمضان 2015.

"عناية مشددة" من تأليف علي وجيه، ويامن الحجلي، وتدور أحداثه في العام 2013-2014، وتتناول يوميات المواطن السوري اليوم، في ظل ما تشهده البلاد، من تغيرات اقتصادية، واجتماعية، وعنف، وذلك عبر الكثير من التفاصيل، التي ستنقل صورة الواقع الأليم الذي يعيشه السوريون وسط الحرب، كـ" الخطف، والنزوح، وتجارة الأعضاء، وتحديّات الحب.

ويضم المسلسل على قائمة أبطاله: عبّاس النوري، أيمن رضا، مهيار خضّور، يامن الحجلي، سليم صبري، فادي صبيح، رامز الأسود، أمانة والي، مرام علي، أندريه سكاف..