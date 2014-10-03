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قاضى بمحكمة استئناف القاهرة: موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة تحفظ الأمن القومى

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قاضى بمحكمة استئناف القاهرة: موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة تحفظ الأمن القومى قاضى بمحكمة استئناف القاهرة: موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة تحفظ الأمن القومى

أكد المستشار أحمد الخطيب قاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أن التعديلات الآخيرة التي أصدرها الرئيس على قانون الأسلحة والذخائر والتي نصت على اشتراط موافقة وزارة الدفاع على كافة التراخيص اللازمة للمواطنين لاستيراد الأسلحة والذخائر من الخارج، تأتى في إطار الصلاحيات الدستورية للرئيس والذى يباشر سلطة التشريع مؤقتا لغياب مجلس النواب ويحق له ممارسة تلك المهمة لحين انتخاب ذلك المجلس.

وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية، أن ذلك التعديل يشكل خطوة هامة على طريق حماية الأمن القومى للبلاد وتحقيق الانضباط في سوق السلاح بالنظر إلى خبرة القوات المسلحة في مجال التسليح وأنواعه ومدى خطورته على الأمن الداخلى ومدى كفاءة أسلحة الأجهزة الأمنية في مواجهة الأسلحة المطلوب استيرادها بما يضمن سيطرة الدولة على ذلك النشاط ويجعلها قادرة على مواجهة كافة التحديات الأمنية.

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