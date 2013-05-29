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صلاح حسب الله: تجاهل مرسي مناقشة المشروع الإثيوبي اليوم "هروب واستخفاف بالأزمة"

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صلاح حسب الله: تجاهل مرسي مناقشة المشروع الإثيوبي اليوم "هروب واستخفاف بالأزمة" صلاح حسب الله: تجاهل مرسي مناقشة المشروع الإثيوبي اليوم "هروب واستخفاف بالأزمة"

كتب : سارة محمد منذ 15 دقيقة

علق صلاح حسب الله وكيل حزب المؤتمر، على تجاهل الرئيس محمد مرسي لمناقشة المشروع الإثيوبي بتحويل مياه النيل الأزرق عن طريق بناء "سد النهضة"، خلال افتتاحه مؤتمر منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الذى عقده منذ قليل، بأنه هروب من المواجهة واستخفاف بالأزمة التى تشهدها البلاد حاليًا.

وأكد حسب الله، في تصريح لـ"الوطن"، أن بناء مشروع "سد النهضة" يعتبر بالونه اختبار للإرادة السياسية المصرية وخصوصًا بعد تولي الرئيس مرسي حكم البلاد، مستنكرًا طريقة الاستقبال التى تم استقبال الرئيس مرسي بها، قائلاً "إنها لا تليق برؤساء الدول أو كما كان يحدث مع الرئيس السابق حسني مبارك"، كما انتقد تعامل الرئيس مرسي مع ملف مياه النيل عن زيارته لإثيوبيا قائلا إنها "طريقة سطحية لمناقشة أزمة كبرى" بحسب وصفه.

واستشهد وكيل حزب المؤتمر، بخطاب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذى أكد فيه على استحالة إنشاء إثيوبيا لأي سدود، لدرجه أنه هدد بقصفها حال بنائها، في حين أن مرسي لا يتخذ خطوات جادة أو إيجابية لحسم تلك الأزمة.

كما طالب بضرورة اتخاذ حل جذري لحل الأزمة، لأنه عند التوقف عن حلها ستقوم جميع دول حوض النيل بإنشاء سدود ولن نستطع إيقافها.

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