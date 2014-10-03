وزير الصحة السعودى : حالة الحجاج الصحية مطمئنة

أكد وزير الصحة السعودي المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه أن حالة حجاج بيت الله الحرام الصحية مطمئنة ، مشيرا إلى أن المراكز الصحية جاهزة لخدمتهم سواء في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة .

وبين فقيه في تصريحات اليوم الجمعة – أن وزارة الصحة أتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع فيروس كرونا وكذلك ايبولا ، حيث قامت من عدة أشهر باتخاذ إجراءات وقائية لمنع استقبال مسافرين من الدول الثلاث الرئيسة التي أصيبت بحالات كبيرة وذلك منذ شهر أبريل هذا العام ، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات متخصصة لها علاقة بالمسموح والإحصاءات واستبيانات عن المناطق التي زارها الحاج قبل وصوله .

وقال وزير الصحة المكلف ” إلى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة وبائية سواء من مرض كرونا أو ايبولا أوأي حالة وبائية تدعوا للقلق ، وكل الحالات التي يتم التعاون معها هي حالات بسيطة وعادية”.

من ناحية أخرى .. أعلن مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج اللواء عثمان بن ناصر المحرج أن جميع الخطط المرورية والأمنية بالمشاعر المقدسة نفذت كما رسم لها .

وأكد اللواء المحرج أنه ليس هناك تعثر في الخطوط ولا ارتداد ما بين منى وعرفات مرورا بمزدلفة، وأن الخطط الأمنية سارت كما خطط لها .

وأشار اللواء المحرج إلى أن أعداد الذين تم إعادتهم ممن يريدون الحج بلا تصريح بلغ أكثر من 220 ألف تقريبا وتم ضبط أكثر من 45 ألف سيارة مخالفة، كذلك تم ضبط خمسين حملة وهمية على مستوى مناطق المملكة سيتم تطبيق القانون عليهم .

وأضاف مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج أنه من ضمن الخطط الأمنية والوقائية منع الافتراش مشيرا إلى أن هناك تجاوزات يتم العمل على تلافيها.

أ ش أ