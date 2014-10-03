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عبد الصادق: حكم مباراة الرجاء تحامل على لاعبي الأهلي

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عبد الصادق: حكم مباراة الرجاء تحامل على لاعبي الأهلي عبد الصادق: حكم مباراة الرجاء تحامل على لاعبي الأهلي

هاجم علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي محمد الحنفي حكم مباراة الرجاء التي انتهت بخسارة الفريق الأحمر 2-1 في مستهل مشواره بالدوري المصري.

وسقط الأهلي 2-1 في مواجهة الجولة الرابعة، وهي أولى مباريات الفريق الأحمر بعد تأجيل مواجهاته السابقة بسبب المشاركة إفريقيا.

وقال عبد الصادق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "حكم المباراة محمد الحنفي تحامل على لاعبي الأهلي ولم يتعامل بحزم مع التدخلات العنيفة وخشونة لاعبي الرجاء".

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وأضاف "أهنيء الرجاء على النقاط الثلاثة، ولكن الأهلي لا يستحق الخسارة وكنا مسيطرين طوال المباراة، وصادفنا سوء حظ غريب".

وأظهر حكم المباراة بطاقتين صفراوتين للاعبي الرجاء مقابل ثلاثة ضد الأهلي.

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فيديو اليوم السابع

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