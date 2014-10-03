عبد الصادق: حكم مباراة الرجاء تحامل على لاعبي الأهلي

هاجم علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي محمد الحنفي حكم مباراة الرجاء التي انتهت بخسارة الفريق الأحمر 2-1 في مستهل مشواره بالدوري المصري.

وسقط الأهلي 2-1 في مواجهة الجولة الرابعة، وهي أولى مباريات الفريق الأحمر بعد تأجيل مواجهاته السابقة بسبب المشاركة إفريقيا.

وقال عبد الصادق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "حكم المباراة محمد الحنفي تحامل على لاعبي الأهلي ولم يتعامل بحزم مع التدخلات العنيفة وخشونة لاعبي الرجاء".

بالفيديو – هدف متعب من تسلل

وأضاف "أهنيء الرجاء على النقاط الثلاثة، ولكن الأهلي لا يستحق الخسارة وكنا مسيطرين طوال المباراة، وصادفنا سوء حظ غريب".

وأظهر حكم المباراة بطاقتين صفراوتين للاعبي الرجاء مقابل ثلاثة ضد الأهلي.