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مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 أخرين على في اشتباكات على الحدود الجزائرية – النيجرية

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مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 أخرين على في اشتباكات على الحدود الجزائرية – النيجرية مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 أخرين على في اشتباكات على الحدود الجزائرية – النيجرية

ارشيفية

تمكن أفراد من قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري بالقطاع العملياتي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة ، مساء أمس من القضاء على خمسة مجرمين وإصابة أربعة احدهم يحمل جنسية ليبية كانوا على متن سيارتين دفع رباعى وتم تدميرهما.

وافاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة – بأن العملية تمت أثناء نصب كمين بمنطقة تيريرين قرب الحدود الجزائرية – النيجرية ، مشيرا إلى أن المجرمين الذين تم القضاء عليهم والمصابين جميعهم ينتمون إلى جنسيات أجنبية.

وقد بدأت الجهات المختصة إجراءات التعرف على هوياتهم و فتح تحقيق في الحادث .

 

أ ش أ

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