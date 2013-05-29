أمين مساعد حزب "المؤتمر": موقف النظام من أفريقيا لم يتغير كثيرا بعد الثورة

كتب : محمود حسونة منذ 13 دقيقة

قال المهندس حسام الدين علي، أمين عام مساعد حزب المؤتمر، "نعانى منذ فترة طويلة من غياب الدور المصري في أفريقيا، ولم يتغير الأمر كثيرا بعد الثورة، حيث توقعنا أن يكون لزيارات الرئيس مرسي ورئيس الحكومة إلى دول أفريقيا مردود إيجابي على ملفات الأمن القومي".

وأضاف حسام علي، في تصريحات خاصة، أن مصر أمام تحدٍ تاريخي يهدد بقاءها، ولم نشعر بالاهتمام الكافي من جانب مؤسسة الرئاسة تجاه أزمة سد النهضة. وحمل أمين عام حزب المؤتمر القيادة المصرية مسؤولية الحفاظ على سلامة وأمن مصر القومي، وهو "أمر نتشارك فيه جميعا حكومة ومعارضة".