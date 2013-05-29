أخبار عاجلة

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي -
مصدر أمني: 20 مليون جنيه وراء اختطاف برلماني سابق بسوهاج -
أهالي كفر الزيات يشيعون جثمان شهيد مركز تدريب الشرطة بطنطا -
ضبط مزارع يدير ورشة لتصنيع الأسلحة في سمنود -
"المنيا" تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. الأربعاء المقبل -
تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

أمين مساعد حزب "المؤتمر": موقف النظام من أفريقيا لم يتغير كثيرا بعد الثورة

Google+ Print
أمين مساعد حزب "المؤتمر": موقف النظام من أفريقيا لم يتغير كثيرا بعد الثورة أمين مساعد حزب "المؤتمر": موقف النظام من أفريقيا لم يتغير كثيرا بعد الثورة

كتب : محمود حسونة منذ 13 دقيقة

قال المهندس حسام الدين علي، أمين عام مساعد حزب المؤتمر، "نعانى منذ فترة طويلة من غياب الدور المصري في أفريقيا، ولم يتغير الأمر كثيرا بعد الثورة، حيث توقعنا أن يكون لزيارات الرئيس مرسي ورئيس إلى دول أفريقيا مردود إيجابي على ملفات الأمن القومي".

وأضاف حسام علي، في تصريحات خاصة، أن أمام تحدٍ تاريخي يهدد بقاءها، ولم نشعر بالاهتمام الكافي من جانب مؤسسة الرئاسة تجاه أزمة سد النهضة. وحمل أمين عام حزب المؤتمر القيادة المصرية مسؤولية الحفاظ على سلامة وأمن مصر القومي، وهو "أمر نتشارك فيه جميعا حكومة ومعارضة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

الأخبار - قمة مصرية أمريكية بالبيت الأبيض غدا الإثنين بين الرئيس السيسي وترامب

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

السفارة المصرية في لندن تحيي ذكرى وفاة الأبنودي

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»