«شفيق»: لم أحسم موقفي من الترشح لـ«النواب»

قال الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية، إنه لم يحسم موقفه تجاه دعوات ترشحه لانتخابات مجلس النواب المقبل، والتي تلقاها من بعض قيادات حزبه وأعضاء تحالف «الجبهة المصرية».

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه سيعود إلى مصر فور انتهاء الإجراءات القضائية، وعلى رأسها رفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد، معربًا عن ثقته في القضاء المصري، «لأن جميع الاتهامات الموجهة له ملفقة من تنظيم الإخوان الإرهابي».

ونفى «شفيق» احتمالية اعتزاله العمل السياسي وخدمة الوطن «مهما كلف ذلك من معاناة»، وأنه يضع عودته من الإمارات باعتبارها «الأهم في هذه المرحلة».