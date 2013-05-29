حزب المستقلين: إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل خلال زيارة مرسي "استخفاف بمصر"

أمن مصر المائي يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية عاجلة إذا استدعى الأمر

كتب : هبة أمين منذ 5 دقائق

أدان حزب المستقلين ما وصفه بالتصرف غير المسؤول من جانب الحكومة الإثيوبية، بتحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل، إيذانا ببدء العملية الفعلية لبناء سد النهضة.

وشدد الحزب، في بيان له، على خطورة الأمر على أمن مصر المائي، الأمر الذي يتعين معه اتخاذ إجراءات قانونية وعسكرية عاجلة إذا استدعى الأمر ذلك. ولفت إلى أن الأمر يستدعي ضرورة إسراع حكومة الدكتور هشام قنديل بإصدار بيان شديد اللهجة، تعقبه تحركات فورية على الأرض لوقف هذا "العدوان الغاشم، الذي قد يتجاوز تأثيره عواقب بعض الحروب العسكرية التي خضناها في السنوات الأخيرة".

واعتبر الحزب أن توقيت الإجراء الإثيوبي أثناء وجود الرئيس محمد مرسي هناك يمثل "استخفافا غير مقبول بوزن وكرامة مصر على الساحتين الإفريقية والدولية"، مطالبا مرسي بإصدار بيان رادع للتشديد على عدم مشروعية التحرك الإثيوبي، مع تشكيل لجنة متخصصة من ممثلي الأحزاب والفعاليات العلمية في مختلف الجامعات، لبيان حقيقة الأمر وطرح كل الحقائق المرتبطة به على الرأي العام، حتى يقف الجميع على حجم مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.